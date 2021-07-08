Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vitor Pereira'dan oyuncularına reaksiyon uyarısı! "Futbol kariyerinizin kıymetini bilin"
Giriş Tarihi: 8.7.2021 11:10 Son Güncelleme: 8.7.2021 11:25

Vitor Pereira'dan oyuncularına reaksiyon uyarısı! "Futbol kariyerinizin kıymetini bilin"

AA
Vitor Pereira'dan oyuncularına reaksiyon uyarısı! Futbol kariyerinizin kıymetini bilin

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, futbolcularından oynadıkları oyundan keyif almalarını ve kaptırdıkları toplara reaksiyon vermelerini istedi. Pereira oyuncularına, "Yaptığınız antrenmandan keyif alın. Zaman çok çabuk geçiyor, futbol kariyerinizin kıymetini bilin" dedi.

Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden ve günde iki antrenman gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcısının, futbolcularına sık sık uyarılarda bulunması dikkati çekti.

Yaptığı uyarılar sebebiyle dün sesi kısılan ve akşam antrenmanında oyuncularına yaka mikrofonu yardımıyla seslenen 52 yaşındaki teknik adam, futbolcularına top kaptırmaktan korkmamaları yönünde telkinde bulundu.

Oyuncularına pas hatasını normal karşıladığını belirten Pereira, topu kaybedince reaksiyon göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Deneyimli çalıştırıcı, reaksiyon göstermemeyi asla tolere edemeyeceğini vurgulayarak, agresif bir takım olmanın ve oyundan keyif almanın önemine değindi.

Top kaptırmaktan korkmamak, reaksiyon göstermek ve keyif alma konularında futbolcularına bilgi veren Portekizli teknik adam, "Yaptığınız antrenmandan keyif alın. Zaman çok çabuk geçiyor, futbol kariyerinizin kıymetini bilin." ifadelerini kullandı.

Pereira, antrenmandaki performansları için futbolcularını tebrik ederken, oyuncular teknik adamlarına alkışlarla karşılık verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kabine toplantısı sona erdi! Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?
Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 2021 için tarih belli oldu! - Son Dakika Haberler
Son dakika: İngiltere’nin kazandığı o penaltıya tepkiler büyüyor! “Danimarka’nın hakkı yendi…”
Son dakika | Emekli maaşları, zam ve ikramiyerlerde 12 milyon emekliyi sevindiren haber
Son dakika haber: Emekli albay dehşet saçtı! Önce katliam yaptı sonra intihar etti
Son dakika | Tutuklanan Mehmet Aydın'ın ifadesinde dikkat çeken detaylar
Geleceğin meslekleri olacaklar! Bu meslekler para basacak: En yüksek maaşlı meslekler sıralandı
Son dakika: Boupendza'nın Fenerbahçe'ye transferinde sürpriz isim! Hataylı yönetici...
Son dakika: Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye 70 Brezilya reali ile gelmiş
Kartal Tibet eşi kimdir, nereli? Kartal Tibet evli miydi, çocuğu var mı? İşte Kartal Tibet’in hayatı, eşi ve çocukları hakkında merak edilenler
ARKADAŞINA GÖNDER
Vitor Pereira'dan oyuncularına reaksiyon uyarısı! "Futbol kariyerinizin kıymetini bilin"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA