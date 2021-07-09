55 yıllık rüya gerçek oldu

En son 1966’da büyük bir turnuvada final gören İngilizler, 55 yıl aradan sonra kupaya ilk kez bu kadar yaklaştı
1966'da Dünya Kupası'nın adı bile "Jules Rimet Kupası" adıyla oynanırken, final oynayan İngiltere o günden beri ne Avrupa Şampiyonası ne de Dünya Kupası'nda aynı başarıyı gösteremedi! Ta ki Danimarka galibiyetine kadar… 1966'da BatıAlmanya'yı 4-2 yenen İngilizler kupayıkaldırırken, 55 yıl sonra yenidenfinal yüzü gördü. Ada halkı sabaha kadar evlerine girmedi ve kutlamalar gün ağardığında bile devam etti. 55 milyon nüfuslu İngiltere'nin nüfusunun üçte ikisinin 1966 sonrası doğumlu olması nedeniyle ülkenin büyük bölümü hayatlarında ilk kez final sevinci yaşarken olaylar zaman zaman kontrolden çıktı. Özellikle BaşkentLondra'da eğlencenin dozu kaçtı ve30 kişinin tutuklandığı açıklandı.
BİNLERCİ KİŞİARASINDAN GÖRDÜ!
CHELSEA'NIN genç yıldızı Mason Mount, İngiltere ile final bileti aldığı maçın ardından hareketi ile alkışları topladı. Sevinç sırasında tribündeki bir kız çocuğunun mutluluktan ağladığını gören Mount,binlerce kişi arasındangördüğü taraftarınyanına giderekformasını verdi. Kızın gözyaşlarını babasına sarılarak sürdürmesi, İngilizler'in zaferinin sembol fotoğraflarından biri oldu.
'ASLANLAR BAŞARDI'
AVRUPA Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez finale çıkan İngiltere'de medyada başlıklar zaferi taçlandırır nitelikteydi... Daily Mail: İnanabiliyor musunuz? ('Can' kısmını Kane'in adı ile yazarak)The Guardian: İngiltere'nin rüyası... The Sun: "We've Dane it" (Done yerineDanimarka'dan esinlenerek-Başardık), İtalya'yı getirin... Times: İngiltere tarih yazdı, 66 bin taraftar Wembley'de çok eğlendi. Sky Sports: Southgate tadını çıkardı... Metro: Aslanlar başardı, finaldeyiz...
İTALYANLAR'DAN HAKEM İSYANI!
İspanya galibiyeti ile finale çıkan İtalya, rakip İngiltere olunca hakemin penaltı kararına sert çıktı. Sterling'in düşürüldüğü pozisyonun penaltı olmadığını sayfalarına taşıyan İtalyanlar, hakem kararıile İngilizlerin finale çıktığınıiddia etti. Danimarka'nın dirençli oyununa da dikkat çekilirken finalin zorlu geçeceğine de vurgu yapıldı.