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Giriş Tarihi: 9.7.2021 10:25

Alper Potuk, Çaykur Rizespor kampına katıldı

DHA
Alper Potuk, Çaykur Rizespor kampına katıldı

Çaykur Rizespor’un 2 yıllığına kadrosuna kattığı Alper Potuk, Karadeniz ekibinin Erzurum’da yaptığı sezon öncesi hazırlık kampına katıldı.

Ankaragücü ile yollarını ayırdıktan sonra Çaykur Rizespor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Alper Potuk, yeşil-mavililerin Erzurum'da devam eden hazırlık kampına dahil oldu.

Ayağının tozuyla Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki orta saha, anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

"BÜLENT HOCANIN GELİŞİMİMDE BÜYÜK KATKISI VAR"
Çaykur Rizespor'a transferinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Potuk, "2 yıllık sözleşme imzaladık. Çok mutluyuz. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur, güzel günler yaşarız. Bülent hoca ile 10 sene önce birlikte çalıştık. Benim gelişimimde çok büyük katkısı vardır. İnşallah burada da güzel günler yaşarız" dedi.

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Alper Potuk, Çaykur Rizespor kampına katıldı
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