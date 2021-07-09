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Giriş Tarihi: 9.7.2021 07:03 Son Güncelleme: 9.7.2021 07:13

Avrupa Futbol Şampiyonası Finali nerede, hangi ülkede? EURO 2020 Finali İngiltere İtalya maçı hangi statta?

Avrupa Futbol Şampiyonası Finali nerede, hangi ülkede? EURO 2020 Finali İngiltere İtalya maçı hangi statta?

Avrupa Futbol Şampiyonu heyecanı tüm dünyada devam ediyor. Futbola doyduğumuz şu günlerde İtalya ve İngiltere EURO 2020 finaline çıktı. Yarı final etabında İtalya İspanya’yı kupanın dışına iterken, İngiltere ise Danimarka karşısında galip gelip adını finale yazdırdı. Futbolseverler, Avrupa Futbol Şampiyonası Finali nerede, EURO 2020 Finali İngiltere İtalya maçı hangi ülkede ve statta sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar;

Avrupa Futbol Şampiyonası finali için heyecanı bekleyiş başladı. İngiltere ve İtalya milli takımlarının karşı karşıya geleceği büyük finalde kazanan takım kupayı evine götürmeyi başaracak. 7 Temmuz'da oynanan İngiltere Danimarka maçını kazanan taraf 2-1'lik skorla İngiltere oldu. Diğer tarafta İtalya ise güçlü rakibi İspanya'yı penaltılar ile k8upa dışına yolladı. Peki, Avrupa Futbol Şampiyonası Finali nerede? EURO 2020 Finali İngiltere İtalya maçı hangi ülkede ve statta? İşte detaylar;

EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final maçı, ilk finalist İtalya ile ikinci finalist İngiltere arasında 11 Temmuz 2021 Pazar günü oynanacak.

EURO 2020 FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

UEFA EURO 2020 finali 11 Temmuz 2021 tarihinde, İngiltere - Londra (Wembley Stadyumu'nda) oynanacak.

EURO 2020 FİNAL MAÇI HAKEMİ KİM OLDU?

Euro 2020 final maçında Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacak. Hakemlik kariyerinde Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi gibi önemli turnuvalarda yer alan isim, ilk Avrupa Şampiyonası deneyimini bu maçla kazanacak.

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Avrupa Futbol Şampiyonası Finali nerede, hangi ülkede? EURO 2020 Finali İngiltere İtalya maçı hangi statta?
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