Avrupa Futbol Şampiyonası Finali nerede, hangi ülkede? EURO 2020 Finali İngiltere İtalya maçı hangi statta?

Avrupa Futbol Şampiyonası finali için heyecanı bekleyiş başladı. İngiltere ve İtalya milli takımlarının karşı karşıya geleceği büyük finalde kazanan takım kupayı evine götürmeyi başaracak. 7 Temmuz'da oynanan İngiltere Danimarka maçını kazanan taraf 2-1'lik skorla İngiltere oldu. Diğer tarafta İtalya ise güçlü rakibi İspanya'yı penaltılar ile k8upa dışına yolladı. Peki, Avrupa Futbol Şampiyonası Finali nerede? EURO 2020 Finali İngiltere İtalya maçı hangi ülkede ve statta? İşte detaylar;

EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final maçı, ilk finalist İtalya ile ikinci finalist İngiltere arasında 11 Temmuz 2021 Pazar günü oynanacak.