‘Azmi ve isteği gördüm’

F.Bahçe'nin yeni transferi Caulker, Topuk Yaylası kampında açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki İngiliz stoper, başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmeden sonra F.Bahçe'ye gelmeyi hemen kabul ettiğini belirtti. "Başka kulüplerdende teklifler vardı kararvermek çok kolay oldu" diyen Caulker sözlerine şöyle devam etti: "Azmi, isteği gördüm. 7 yıldır kazanılamayan bir şampiyonluk var. Ben bu yolda çalışacağım. Burada liderlik özelliğimi göstermek istiyorum. İngiltere'de oynadım ve tecrübeliyim. Karşımda nasıl bir rakip olursa olsun herkesle başa çıkarım."