Britt Assombalonga: Adana Demirspor benim için yeni bir başlangıç olacak

'BAŞKAN, ÇOK İYİ VE KOMİK BİRİ'

Adana Demirspor'a imza atmadan önce kulüp hakkında araştırma yaptığını ve özellikle taraftarlardan çok etkilendiğini kaydeden Assombalonga, onların sahada inanılmaz bir güç yarattığını söyledi. 26 yıl sonra kazanılan şampiyonluk sonrası Süper Lig'de başarı sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade eden Assombalonga, "Eminim ki başaracağız. Kendi adıma iyi bir şutör olduğumu söyleyebilirim. Attığım gollerin yüzde 90'ı ceza sahası içinden oluyor. Defansın arkasına koşu yapmayı seviyorum. Birebirde etkili olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Murat Sancak hakkında da konuşan Assombalonga, O'nun çok iyi ve komik biri olduğunu sözlerine ekledi.