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Giriş Tarihi: 9.7.2021 07:04 Son Güncelleme: 9.7.2021 07:14

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali ne zaman, hangi gün? İşte EURO 2020 İtalya İngiltere maçı final tarihi

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali ne zaman, hangi gün? İşte EURO 2020 İtalya İngiltere maçı final tarihi

EURO 2020 heyecanı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam oynanan Danimarka İngiltere maçı ile birlikte ikinci finalist belli oldu. Finalin adı İtalya-İngiltere oldu. Fransa, Almanya, Portekiz gibi önemli takımların veda ettiği turnuvada finalin tarihi de merak ediliyor. Peki, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali ne zaman, hangi gün? İşte EURO 2020 final tarihi

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali ne zaman sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Turnuva boyunca büyük sürprizlerin görüldüğü EURO 2020'de finalin adı İngiltere ile İtalya oldu. Buna göre, EURO 2020 finali ne zaman oynanacak? İşte finalin tarihi

EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Yarı final maçında İtalya adını finale yazdıran ilk takım oldu. Danimarka'yı yenen İngiltere, EURO 2020 finalinde İtalya'nın rakibi oldu.

Turnuvanın finali 11 Temmuz Pazar günü oynanacak. Wembley Stadı'nda oynanacak mücadelede saat 22:00'dan itibaren TRT 1'den naklen yayınlanacak.

FİNAL NEREDE OYNANACAK?

İngiltere'nin Covid-19 pandemisinden dolayı uyguladığı karantina kuralları, 2020 Avrupa Şampiyonası yarı final ve finallerinin bu ülkeden alınma ihtimalini gündeme getirdi.

Dev turnuvanın finali ise 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

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EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali ne zaman, hangi gün? İşte EURO 2020 İtalya İngiltere maçı final tarihi
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