EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali ne zaman, hangi gün? İşte EURO 2020 İtalya İngiltere maçı final tarihi

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali ne zaman sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Turnuva boyunca büyük sürprizlerin görüldüğü EURO 2020'de finalin adı İngiltere ile İtalya oldu. Buna göre, EURO 2020 finali ne zaman oynanacak? İşte finalin tarihi

EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Yarı final maçında İtalya adını finale yazdıran ilk takım oldu. Danimarka'yı yenen İngiltere, EURO 2020 finalinde İtalya'nın rakibi oldu.

Turnuvanın finali 11 Temmuz Pazar günü oynanacak. Wembley Stadı'nda oynanacak mücadelede saat 22:00'dan itibaren TRT 1'den naklen yayınlanacak.

FİNAL NEREDE OYNANACAK?

İngiltere'nin Covid-19 pandemisinden dolayı uyguladığı karantina kuralları, 2020 Avrupa Şampiyonası yarı final ve finallerinin bu ülkeden alınma ihtimalini gündeme getirdi.

Dev turnuvanın finali ise 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.