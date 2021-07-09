Sağ gösterdi sol vurdu

Ghezzal hamlesiyle dikkat çeken Aslan gözünü şimdi de Beşiktaş’ta geçen sezonu kiralık geçiren Valentin Rosier’e dikti. Fransız futbolcu için Sporting, 5 milyon Euro bonservis bedeli istedi
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine yabancı transferinde ağırlığı defans hattına verdi. Omar'ın gözündeki problemin sürmesi, Yedlin'in de güven vermemesi nedeniyle sağ bek arayanGalatasaray, Danimarkalı StrygerLarsen için kapısını çaldığı Udineseile anlaşamayınca tanıdık bir ismeyöneldi: Valentin Rosier... Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve bonservisi Sporting'te olan Fransız futbolcu için harekete geçen sarı-kırmızılılar, Ghezzal'dan sonra ezeli rakiplerinin bir başka yıldızına daha kancayı taktı. G.Saray, Portekiz ekibinden de bonservis için '5 milyonEuro' cevabını aldı. AncakBarış Alper Yılmaz için 1.5 milyonEuro bonservis ödeyenGalatasaray'ın transferlimiti 3 milyon Euro civarında.Fransız sağ bekin beklentisiise yıllık minimum 1.3milyon Euro civarında... Sarıkırmızılılar, bu yüzden Rosier için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile tekrar Lisbon ekibinin kapısını çalacak.
ONYEKURU'DAN TERİMLİ VEDA
G.SARAY'DA 3 kiralık dönemi geçiren Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti. 24 yaşındaki futbolcu, "Herşey için teşekkürler ve başarılar" notuyla Fatih Terim ile olan fotoğrafını yayınladı.
GALATASARAY'DAN ÇİFTE MESAİ
GALATASARAY yeni sezon hazırlıklarına dün çift idmanla devam etti. Sarı-kırmızılılar sabah idmanında fizik kondisyon hareketlerinden sonra top çalışmasına geçti ve yarı sahada çift kale ile antrenmanı tamamladı. Akşam da taktik çalışıldı.