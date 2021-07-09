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Giriş Tarihi: 9.7.2021

Sağ gösterdi sol vurdu

UĞUR ÇEM
Sağ gösterdi sol vurdu

Ghezzal hamlesiyle dikkat çeken Aslan gözünü şimdi de Beşiktaş’ta geçen sezonu kiralık geçiren Valentin Rosier’e dikti. Fransız futbolcu için Sporting, 5 milyon Euro bonservis bedeli istedi

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine yabancı transferinde ağırlığı defans hattına verdi. Omar'ın gözündeki problemin sürmesi, Yedlin'in de güven vermemesi nedeniyle sağ bek arayan Galatasaray, Danimarkalı Stryger Larsen için kapısını çaldığı Udinese ile anlaşamayınca tanıdık bir isme yöneldi: Valentin Rosier... Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve bonservisi Sporting'te olan Fransız futbolcu için harekete geçen sarı-kırmızılılar, Ghezzal'dan sonra ezeli rakiplerinin bir başka yıldızına daha kancayı taktı. G.Saray, Portekiz ekibinden de bonservis için '5 milyon Euro' cevabını aldı. Ancak Barış Alper Yılmaz için 1.5 milyon Euro bonservis ödeyen Galatasaray'ın transfer limiti 3 milyon Euro civarında. Fransız sağ bekin beklentisi ise yıllık minimum 1.3 milyon Euro civarında... Sarıkırmızılılar, bu yüzden Rosier için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile tekrar Lisbon ekibinin kapısını çalacak.

ONYEKURU'DAN TERİMLİ VEDA
G.SARAY'DA 3 kiralık dönemi geçiren Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılılara veda etti. 24 yaşındaki futbolcu, "Her şey için teşekkürler ve başarılar" notuyla Fatih Terim ile olan fotoğrafını yayınladı.

GALATASARAY'DAN ÇİFTE MESAİ
GALATASARAY yeni sezon hazırlıklarına dün çift idmanla devam etti. Sarı-kırmızılılar sabah idmanında fizik kondisyon hareketlerinden sonra top çalışmasına geçti ve yarı sahada çift kale ile antrenmanı tamamladı. Akşam da taktik çalışıldı.

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