Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'dan Şenol Güneş'e Taylan Antalyalı cevabı: Talihsiz açıklamaları üzülerek izledik
Giriş Tarihi: 9.7.2021 13:38 Son Güncelleme: 9.7.2021 13:51

Son dakika: Galatasaray'dan Şenol Güneş'e Taylan Antalyalı cevabı: Talihsiz açıklamaları üzülerek izledik

Son dakika: Galatasaray'dan Şenol Güneş'e Taylan Antalyalı cevabı: Talihsiz açıklamaları üzülerek izledik

Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'nın ameliyat olmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'le ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada "A Milli Takım Teknik Direktörü Sn. Şenol Güneş’in oyuncumuz Sn. Taylan Antalyalı ile ilgili yapmış olduğu talihsiz açıklamaları üzülerek izledik. Sporcu sağlığı Galatasaray’ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır" denildi.

Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, Taylan Antalyalı'nın ameliyat olmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'le ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"A Milli Takım Teknik Direktörü Sn. Şenol Güneş'in oyuncumuz Sn. Taylan Antalyalı ile ilgili yapmış olduğu talihsiz açıklamaları üzülerek izledik.

Sporcu sağlığı Galatasaray'ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır.

Kaldı ki oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakarlık ederek, Milli Takım'da oynayabilmek için hızlandırmış ve gerekli tüm tedaviler Avrupa Şampiyonası öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Son dakika: Galatasaray'dan Şenol Güneş'e Taylan Antalyalı cevabı: Talihsiz açıklamaları üzülerek izledik
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