Assombalonga'dan Balotelli yorumu! "Öğreneceğimiz çok şey var"

"TARAFTARLAR HAKKINDA DA BANA VİDEOLAR İZLETİLDİ VE ÇOK HEYECANLIYIM"

Assombalonga, Adana'ya yapılan yeni stadın çok güzel olduğunu anlatarak, "Taraftarlar hakkında da bana videolar izletildi ve çok heyecanlıyım. Taraftarlar geldiğinde nasıl bir ortam oluşacak bakalım." değerlendirmesinde bulundu.

Türk futbol takımlarına da değinen 28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi büyük takımları duyduğunu, transfer olan oyuncular hakkında birkaç bilgisi olduğunu dile getirdi.

Assombalonga, kendisinin tek bir hedefinin olmadığını, her şeyi akışına bıraktığını, atabildiği kadar gol atmaya çalışacağını vurgularken, takım olarak mavi-lacivertli ekibi gelebilecekleri en iyi noktaya getirmek istediklerini, başarılı olmayı hedeflediklerini kaydetti.