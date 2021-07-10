'Sahaya çıkmayız' demişlerdi! TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki tartışma büyüyor

ÖMER ÜRÜNDÜL: SORUNLAR KARŞILIKLI İYİ NİYETLE ÇÖZÜLÜR

Mutlaka Kulüpler Birliği'nin TFF'ye bazı istekleri olacaktır. Yabancı konusu bu isteklerin başını teşkil ediyor. Bana göre daha önce yapılmış uygulama devam etmeliydi. Çünkü Avrupa'da yabancı transferi serbest.

Eğer Milli Takım için bunu yapıyorsak şöyle bir örnek verelim; EURO 2020'de başarılı olan Danimarka'nın neredeyse tüm oyuncuları ülke dışında oynuyor. Yayıncı kuruluş olayında, bu ekonomik şartlarda sıkıntı yaşanması normal. Karşılıklı iyi niyetle halledilecektir. TFF ve kurulların kararlarını yine TFF verecektir.