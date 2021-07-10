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Giriş Tarihi: 10.7.2021 17:40

Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt ameliyat edildi

AA
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt ameliyat edildi

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, ameliyat edildi. Erdoğan Yeşilyurt'un 5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Erdoğan Yeşilyurt'un diz artroskopisi ameliyatının Acıbadem Kayseri Hastanesi ortopedi ve travmatoloji uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ile Dr. Bertan Cengiz tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, başarılı geçen operasyonun ardından Erdoğan Yeşilyurt'un 15 gün sonra salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, üç hafta sonra da koşulara başlamasının öngörüldüğünü belirtti.

Kırmızı-beyazlı futbolcunun yaklaşık beş hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt ameliyat edildi
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