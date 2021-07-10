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Giriş Tarihi: 10.7.2021 18:14 Son Güncelleme: 10.7.2021 18:26

Son dakika: Erling Haaland için beş oyuncuyu gözden çıkardılar! 158 milyonluk dev transferde sürpriz takım…

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Son dakika: Erling Haaland için beş oyuncuyu gözden çıkardılar! 158 milyonluk dev transferde sürpriz takım…

Son dakika haberi… Avrupa futbolunun son yıllardaki yükselen yıldızı Erling Haaland, bu sezon Borussia Dortmund’da gösterdiği performansla birden fazla dev kulübün radarına girmişti. Manchester City, Real Madrid, PSG gibi Avrupa’nın zengin kulüpleriyle anılan Haaland için İngiliz basınından yeni bir iddia geldi. Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea’de Thomas Tuchel, Haaland’ın transferini ısrarla istiyor. İngiliz kulübü Haaland’ın transferini tamamlamak için kolları sıvadı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland, henüz 20 yaşında yakaladığı başarılar ve attığı gollerle geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan isimlerinden birisi olmuştu.

Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla geleceğin en büyük yıldızları arasına adını yazdıran Erling Haaland için dünyanın en zengin kulüpleri girişimlerde bulunuyor.

Sezon boyunca adı birçok kulüple anılan ve menajerinin birden fazla kulüple transfer görüşmesi yaptığı Haaland için Real Madrid, Barcelona ve PSG'nin önde olduğu söyleniyordu.

Haaland'ın menajeri Mino Raiola, geçtiğimiz aylarda İspanya'ya uçmuş ve hem Barcelona hem de Real Madrid ile transfer görüşmeleri gerçekleştirmişti.

BEŞ OYUNCU GÖZDEN ÇIKARILDI

Bu görüşmelerin ardından henüz sonuç çıkmayan Haaland için yeni bir iddia İngiliz basınından geldi.

İngiltere'de yer alan haberlere göre, geçen sezonun adından en fazla ses getiren takımlarından birisi olan Chelsea, teknik direktörü Thomas Tuchel'in ısrarı sonucunda Haaland için devreye girdi.

Norveçli yıldızın transferi için beş yıldız futbolcusunu gözden çıkaran Chelsea'nin, 158 milyon Euro'yu bulan bir bonservis bedeli ödemeye hazır oldukları belirtildi.

Koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik sorunlar nedeniyle Haaland'ın transferi için yüksek meblağları yaratmakta sorun yaşayan kulüpler arasında en avantajlı kulübün Chelsea olduğu yazıldı.

Chelsea'nin gözden çıkardığı oyuncular arasında Kepa Arrizabalaga, Tiemoue Bakayoko, Ross Barkley, Tammy Abraham ve Kenedy olarak sıralandı.

Chelsea'nin kadrosunda düşünmediği bu yıldız isimlerin satışını gerçekleştirdiği takdirde Erling Haaland için Borussia Dortmund ile görüşmelere başlayacağı bildirildi.

İngiliz ekibinin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel de, Haaland transferi için oldukça ısrarcı davranıyor.

Geçtiğimiz sezonda Borussia Dortmund formasıyla toplamda 42 gol atan Haaland, Fransız yıldız Mbappe ile geleceğin en büyük yıldızları arasında yer alıyor.

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Son dakika: Erling Haaland için beş oyuncuyu gözden çıkardılar! 158 milyonluk dev transferde sürpriz takım…
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