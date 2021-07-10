Son dakika: Fatih Terim hazırlık maçı sonrası açıkladı! Transferler...

"BİRAZ GECİKMİŞ OLABİLİRİZ"

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle...

"Olağanüstü çabalarla çalışan başkan ve yönetimimiz var. Olacaktır. Anlayabiliyorum. Endişeyi de hissediyorum. Ama hiç paniğe gerek yok. Ben görüyorum, günün her saati uğraşılıyor. Bizzat görüşmeleri başkanımımız yapıyor. 10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok. Yapmasak da onların garantisi yok. Eylül ayına kadar vaktimiz var. Gönüllerini ferah tutmak için buradan bir mesaj vermek istedim. Biraz gecikmiş olabilir ama Galatasaraylılar rahat olsun. Sezon açarken tüm transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum"