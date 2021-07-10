Son dakika: Fatih Terim hazırlık maçı sonrası açıkladı! Transferler...

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon için ilk hazırlık maçını Dinamo Bükreş'e karşı yapmış ve kazanmıştı. İkinci hazırlık maçında Kasımpaşa ile oynayan Galatasaray, bu maçtan da 4-2 galip ayrıldı.
Üçüncü hazırlık maçını Olympiakos'a karşı oynayacak Galatasaray, 21 Temmuz günü PSV Eindhoven ile Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçına çıkacak.
Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.
"BİRAZ GECİKMİŞ OLABİLİRİZ"
Fatih Terim'in açıklamaları şöyle...
"Olağanüstü çabalarla çalışan başkan ve yönetimimiz var. Olacaktır. Anlayabiliyorum. Endişeyi de hissediyorum. Ama hiç paniğe gerek yok. Ben görüyorum, günün her saati uğraşılıyor. Bizzat görüşmeleri başkanımımız yapıyor. 10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok. Yapmasak da onların garantisi yok. Eylül ayına kadar vaktimiz var. Gönüllerini ferah tutmak için buradan bir mesaj vermek istedim. Biraz gecikmiş olabilir ama Galatasaraylılar rahat olsun. Sezon açarken tüm transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum"
DEVRE ARASINDA ELMAS-TERİM ZİRVESİ
Müsabakanın devre arasında başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim görüşme gerçekleştirdi.
Maçı protokol tribününden izleyen Elmas, karşılaşmanın devre arasında saha kenarındaki Terim'in yanına indi. Elmas'a önce Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ve kulübün sponsorlarından iş insanı Erden Timur eşlik etti.
Bir süre sonra Aküzüm ile Timur ayrılırken, başkan Burak Elmas ile Fatih Terim bir süre baş başa sohbet etti.