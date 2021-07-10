Son dakika: Sergio Ramos sonrası Cristiano Ronaldo ve PSG aşkı yeniden alevlendi!

Son dakika… EURO 2020'de Portekiz Milli Takımı'yla mücadele eden ancak turnuvaya erken veda eden Ronaldo, son 16 turunda Belçika'ya elenmişti. Yaz boyunca transfer söylentileriyle Avrupa basınının manşetlerinde yer alan yıldız oyuncu için bir yeni iddia İngiliz basınından geldi.
Yine dış basında yer alan haberlerde Pirlo'nun gönderilip yerine Allegri'nin Juventus'un başına geçmesiyle birlikte Ronaldo'nun da takımda kalmaya sıcak baktığı belirtiliyordu.
Ronaldo'yu bu transfer sezonunda en çok isteyen kulüplerden birisi olan Paris Saint-Germain, son günlerde yaptığı transfer bombalarıyla Portekizli yıldızı etkilemiş görünüyor.
İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre, son olarak Sergio Ramos'u kadrosuna katan PSG, transfer hedefleriyle Ronaldo'nun kalbini çalmış gözüküyor.
İngiliz gazetesi, Ramos transferinin ardından Ronaldo'nun PSG'ye imza atmaya hevesli olduğunu ve Juventus'tan ayrılabileceğini yazdı.
Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürmek için kurduğu kadroda Ronaldo'nun daha önce Real Madrid'de birlikte oynadığı yıldızları da barındırıyor.
Ramos, Keylor Navas ve Di Maria'yı kadrosunda bulunduran PSG, Ronaldo transferinde bir adım öne çıkmış gözüküyor.
Cristiano Ronaldo'nun astronomik ücretlerini dünya üzerinde sağlayabilecek birkaç kulüpten birisi olarak gözüken PSG, bu transfer için sınırlarını zorlayacak.