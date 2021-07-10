Trabzonspor'un yeni transferi Gervinho'dan şampiyonluk sözleri

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan bordo-mavili takımda sabah antrenmanı öncesinde yeni transferlerden Gervinho, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesi çalışmaları değerlendiren 34 yaşındaki hücum oyuncusu, "Her şey iyi gidiyor. İyi bir antrenman atmosferi var. Yavaş yavaş hızımızı artırıyoruz. Şu an için her şey yolunda" diye konuştu.

Takımda çok iyi karşılandığını aktaran Gervinho, "Herkes bana çok iyi ve misafirperver davrandı. Arkadaşlarımla olan ilişkilerim de gayet iyi. Burada olduğum için çok mutluyum. Sezon sonundaki hedeflerimize ulaşmak için uygun bir atmosfer var" ifadelerini kullandı.