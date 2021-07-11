Boupendza son düzlükte

24 yaşındaki oyuncu ve menajeri ile İstanbul’da bir araya gelerek sözleşme şartlarını masaya yatıran sarılacivertliler, birkaç pürüz dışında anlaşma sağladı
Şampiyonluk hedeflediği sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, aradığı golcüyü sonunda buldu. Uzun bir süredir Hataysporlu Aaron Boupendza için uğraşan sarı-lacivertliler, transferi büyük ölçüde bitirdi. Teknikdirektör Vitor Pereira'nın da onayvermesi üzerine çalışmalarınıyoğunlaştıranFenerbahçeli kurmaylar,Gabonlu oyuncu vemenajeri ile İstanbul'dabir araya geldi. Gerçekleşen zirvede sözleşmenin detayları masaya yatırılırken, birkaç pürüz dışında anlaşmanınsağlandığı öğrenildi.
HATAYSPOR'A 5 MİLYON EURO ARTI TAKAS TEKLİFİ Hatayspor'a 5 milyon Euro ve takastan oluşan bir teklif sunan sarı-lacivertliler, transferi hafta içinde bitirmeyi planlıyor. Kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulanan24 yaşındaki oyuncu, ligde geridebıraktığımız sezon 22 golle kral olmuştu. Daha önce yaptığı açıklamada Mesut'ahayran olduğunu söyleyen Boupendza için Rus kulübü Krasnodar, devre arasında 8 milyon Euro teklif etmiş ancak transfer son anda iptal olmuştu.