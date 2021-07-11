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Giriş Tarihi: 11.7.2021

Boupendza son düzlükte

UĞUR ÇEM
Boupendza son düzlükte

24 yaşındaki oyuncu ve menajeri ile İstanbul’da bir araya gelerek sözleşme şartlarını masaya yatıran sarılacivertliler, birkaç pürüz dışında anlaşma sağladı

Şampiyonluk hedeflediği sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, aradığı golcüyü sonunda buldu. Uzun bir süredir Hataysporlu Aaron Boupendza için uğraşan sarı-lacivertliler, transferi büyük ölçüde bitirdi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da onay vermesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçeli kurmaylar, Gabonlu oyuncu ve menajeri ile İstanbul'da bir araya geldi. Gerçekleşen zirvede sözleşmenin detayları masaya yatırılırken, birkaç pürüz dışında anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

HATAYSPOR'A 5 MİLYON EURO ARTI TAKAS TEKLİFİ
Hatayspor'a 5 milyon Euro ve takastan oluşan bir teklif sunan sarı-lacivertliler, transferi hafta içinde bitirmeyi planlıyor. Kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulanan 24 yaşındaki oyuncu, ligde geride bıraktığımız sezon 22 golle kral olmuştu. Daha önce yaptığı açıklamada Mesut'a hayran olduğunu söyleyen Boupendza için Rus kulübü Krasnodar, devre arasında 8 milyon Euro teklif etmiş ancak transfer son anda iptal olmuştu.

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Boupendza son düzlükte
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