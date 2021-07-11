Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er antrenmanda sakatlandı!
Giriş Tarihi: 11.7.2021 14:33 Son Güncelleme: 11.7.2021 14:49

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er antrenmanda sakatlandı!

İHA
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er antrenmanda sakatlandı!

Bursaspor’da Afyon kampı bugün yapılan antrenmanla devam etti. İdmanda yeşil-beyazlı oyuncularla aynı sahada boy gösteren Teknik Direktör Mustafa Er, bir pozisyonda sakatlık yaşadı. 41 yaşındaki teknik adama kulüp sağlık görevlileri müdahale etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları Afyon'da devam ediyor. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde bugün gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Ardından tempolu koşular yapan yeşil-beyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Oynanan karşılaşmada takımda yer alan Teknik Direktör Mustafa Er, sakatlık yaşadı. 41 yaşındaki teknik adam kayarak girdiği bir pozisyon sonrası sağ ayağında ağrılar hissetti. Doktorların müdahale ettiği Mustafa Er'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavileri devam ederken Tuğbey Akgün, Eren Güler ve Ahmet Furkan Özcan takımdan ayrı çalıştı. Hafif sakatlıkları olan Vefa Temel, Ozan İsmail Koç ve Tayfun Bebek antrenmanda yer almadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Geleceğin meslekleri paraya para demeyecek! İşte en yüksek maaşlı meslekler
Emekli ve memurlar için maaş zammı hesaplama tablosu 2021 | Temmuz ayı zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, kaç TL zam yapıldı?
Son dakika haberi: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli geliyor
Son dakika: Kulüpler Birliği'nde bildiri depremi! TFF, Ahmet Nur Çebi, Ali Koç ve Burak Elmas...
Son dakika | İkinci kez evlenmek için akılalmaz yöntem: Ağabeyi şoke oldu
Son dakika: Eymen bebek için ağlatan karar! Annesi ve erkek arkadaşı canice öldürmüştü
1100 TL sosyal yardımı başvuru - E devlet ile sorgulama ekranı: 11 Temmuz 1100 TL Sosyal yardım nasıl yapılır, pandemi desteği şartları nelerdir, kimler alabilir ve ne zaman yatacak?
Son dakika: Sergio Ramos sonrası Cristiano Ronaldo ve PSG aşkı yeniden alevlendi!
Son dakika! Bakan Akar: Yunanistan provokatif tavrını sürdürmektedir
İşçi ve işverenler için dev destek ödemesinin detayları belli oldu: 12 ay boyunca sürecek!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er antrenmanda sakatlandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA