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Giriş Tarihi: 11.7.2021 13:24 Son Güncelleme: 11.7.2021 13:49

Menemenspor, Samed Ali Kaya'yı istiyor

DHA
Menemenspor, Samed Ali Kaya'yı istiyor

TFF 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Menemenspor, transferde rotasını eski golcüsüne çevirdi. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda Samed Ali Kaya ile temasa geçti.

Menemenspor'da 2017-2018 ve 2019-2020 sezonlarında forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun yeniden İzmir ekibine dönmeye sıcak baktığı vurgulandı. Şu an Adana Demirspor'un futbolcusu olan Samed Ali Kaya ile yeni haftada bir görüşme daha yapılacağı ve transferin resmiyet kazanacağı vurgulandı.

Samed Ali Kaya, 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'de Menemenspor'da 35 lig maçına çıkıp 25 gol attı. Gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncu ertesi sezon Süper Lig temsilcisi Göztepe'ye transfer oldu. Daha sonra BŞB Erzurumspor, Adana Demirspor ve Ankaraspor formalarını terleten Samed Ali geçen sezon Ankaraspor'da kiralık olarak forma giydi.

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Menemenspor, Samed Ali Kaya'yı istiyor
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