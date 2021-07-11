Son dakika: Beşiktaş, Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşmaya vardı!

Kenan Karaman'ın yeni sezondaki adresi Vodafone Park oldu. Milli futbolcu Pazartesi günü İstanbul'a gelecek ve 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Yapılan anlaşmaya göre kendisine 10 milyon TL maaş ve yanı sıra başarı bonusları ödenecek.