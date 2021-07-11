Son dakika: Beşiktaş, Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşmaya vardı!

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasından bu yana gündeminde olan Kenan Karaman ile geçtiğimiz ay yapılan görüşmelerde prensip anlaşması sağlanmıştı. Avrupa Şampiyonası sonrası ailesiyle birlikte Bodrum'da tatile çıkan 27 yaşındaki oyuncuyla işi resmiyete dökmek için son görüşmesini yapan Beşiktaş, anlaşmayı sağladı.
Kenan Karaman'ın yeni sezondaki adresi Vodafone Park oldu. Milli futbolcu Pazartesi günü İstanbul'a gelecek ve 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Yapılan anlaşmaya göre kendisine 10 milyon TL maaş ve yanı sıra başarı bonusları ödenecek.
Kenan Karaman, geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 29 maçta 7 gol attı ve 2 asist kaydetti. 27 yaşındaki forvet, milli takım formasıyla ise 25 maçta 5 gol attı.