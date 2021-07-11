Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş, Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşmaya vardı!
Giriş Tarihi: 11.7.2021 12:36 Son Güncelleme: 11.7.2021 12:55

Son dakika: Beşiktaş, Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşmaya vardı!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş, Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşmaya vardı!

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki milli futbolcu yarın İstanbul'a gelerek Siyah-Beyazlı kulüple sözleşme imzalayacak ve kampa katılacak.

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasından bu yana gündeminde olan Kenan Karaman ile geçtiğimiz ay yapılan görüşmelerde prensip anlaşması sağlanmıştı. Avrupa Şampiyonası sonrası ailesiyle birlikte Bodrum'da tatile çıkan 27 yaşındaki oyuncuyla işi resmiyete dökmek için son görüşmesini yapan Beşiktaş, anlaşmayı sağladı.

Kenan Karaman'ın yeni sezondaki adresi Vodafone Park oldu. Milli futbolcu Pazartesi günü İstanbul'a gelecek ve 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Yapılan anlaşmaya göre kendisine 10 milyon TL maaş ve yanı sıra başarı bonusları ödenecek.

Kenan Karaman, geçen sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla çıktığı 29 maçta 7 gol attı ve 2 asist kaydetti. 27 yaşındaki forvet, milli takım formasıyla ise 25 maçta 5 gol attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Geleceğin meslekleri paraya para demeyecek! İşte en yüksek maaşlı meslekler
Emekli ve memurlar için maaş zammı hesaplama tablosu 2021 | Temmuz ayı zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak, kaç TL zam yapıldı?
Son dakika haberi: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli geliyor
Son dakika | İkinci kez evlenmek için akılalmaz yöntem: Ağabeyi şoke oldu
Son dakika: Kulüpler Birliği'nde bildiri depremi! TFF, Ahmet Nur Çebi, Ali Koç ve Burak Elmas...
Son dakika: Sergio Ramos sonrası Cristiano Ronaldo ve PSG aşkı yeniden alevlendi!
Son dakika: Eymen bebek için ağlatan karar! Annesi ve erkek arkadaşı canice öldürmüştü
1100 TL sosyal yardımı başvuru - E devlet ile sorgulama ekranı: 11 Temmuz 1100 TL Sosyal yardım nasıl yapılır, pandemi desteği şartları nelerdir, kimler alabilir ve ne zaman yatacak?
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Başkan Erdoğan'a övgüler: Çok şeyi başarmış bir lider
Evlat nöbetindeki acılı babadan itiraf: Buradan kalkmamız için 300 bin lira teklif ettiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş, Kenan Karaman ile 3 yıllık anlaşmaya vardı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA