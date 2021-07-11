Tarık Çamdal'dan Belhanda sözleri! "Çok karakterli ve düzgün bir çocuk"

"İYİ BİR KADRO OLUŞTURACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Tarık Çamdal, takıma yeni katılan oyunculara ilişkin de, "Takıma gelen isimlere bakarsak hepsi için yıldız diyebilirim, hepsi karakterli. Şu anda Belhanda bizimle. Onunla Galatasaray'dan tanışıyoruz, çok karakterli ve düzgün bir çocuk. Hem kişiliği hem de futbolu gerçekten takdire şayan. Yeni katılacak arkadaşlarımız da geçen sezondan kalan ekibimiz de düzgün oyuncular. İyi bir kadro oluşturacağımızı düşünüyorum. İnşallah hepimiz için iyi geçer." diye konuştu.

İyi bir kamp programı geçirdiklerini ifade eden Tarık, sezonun bir an önce açılmasını istediklerini kaydetti.