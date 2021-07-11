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Giriş Tarihi: 11.7.2021 14:55 Son Güncelleme: 11.7.2021 14:55

Tarık Çamdal'dan Belhanda sözleri! "Çok karakterli ve düzgün bir çocuk"

AA
Tarık Çamdal'dan Belhanda sözleri! Çok karakterli ve düzgün bir çocuk

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un defans oyuncusu Tarık Çamdal, sakatlık yaşamaması durumunda çok iyi bir sezon geçireceğine inandığını, takım olarak da iyi çalıştıklarını söyledi. Çamdal, "Şu anda Belhanda bizimle. Onunla Galatasaray'dan tanışıyoruz, çok karakterli ve düzgün bir çocuk. Hem kişiliği hem de futbolu gerçekten takdire şayan." dedi.

Tarık Çamdal, mavi-lacivertli takımın Bolu'daki kampında yaptığı açıklamada, kulübe ilk geldiği günden itibaren şampiyon olacaklarına inandığını belirtti. TFF 1. Lig'i zirvede tamamladıklarında hem mutlu olduklarını hem de üzerlerinden büyük bir yükün kalktığını ifade eden Tarık, Süper Lig'e adapte olacaklarına inandığını aktardı.

Yeni sezon için hedeflerine değinen Tarık Çamdal, "İnşallah hem ben hem takım arkadaşlarım sağlıklı ve sakatlık olmayan bir sezon geçiririz çünkü ben sakatlıkları çok yaşadım. Adana Demirspor'a geldiğimde de iyi bir gidişatım varken sakatlıklar yaşadım. Bu tabii ki bir futbolcuyu geriye atıyor. Geçen sene de her maç sahaya çıkıyor ve oynuyordum. Ama öyle bir sakatlığım çıktı ki fıtığımda, sonrasında ameliyat oldum. Benim için zor bir süreçti, çok ağrılar çektim. Ağrılarla idmanlara, maçlara çıktım ama sonrasında ağrı kesicilerle bile tolere edilemiyordu. Bu nedenle inşallah sakatlık yaşamazsam çok iyi bir sezon geçireceğime inanıyorum. Kampta da iyi çalışıyorum, takım olarak iyi çalışıyoruz. Gerçekten profesyonel ve bilinçli bir ekiple çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR KADRO OLUŞTURACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Tarık Çamdal, takıma yeni katılan oyunculara ilişkin de, "Takıma gelen isimlere bakarsak hepsi için yıldız diyebilirim, hepsi karakterli. Şu anda Belhanda bizimle. Onunla Galatasaray'dan tanışıyoruz, çok karakterli ve düzgün bir çocuk. Hem kişiliği hem de futbolu gerçekten takdire şayan. Yeni katılacak arkadaşlarımız da geçen sezondan kalan ekibimiz de düzgün oyuncular. İyi bir kadro oluşturacağımızı düşünüyorum. İnşallah hepimiz için iyi geçer." diye konuştu.

İyi bir kamp programı geçirdiklerini ifade eden Tarık, sezonun bir an önce açılmasını istediklerini kaydetti.

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Tarık Çamdal'dan Belhanda sözleri! "Çok karakterli ve düzgün bir çocuk"
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