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Giriş Tarihi: 12.7.2021 14:01 Son Güncelleme: 12.7.2021 14:17

Adana Demirsporlu Sinan Kurt'tan Süper Lig sözleri

DHA
Adana Demirsporlu Sinan Kurt'tan Süper Lig sözleri

Adana Demirspor’un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sinan Kurt, Süper Lig’de kalıcı bir takım olmak istediklerini belirterek “Başkanımızın dediği gibi, Süper Lig’e ne kadar özlem çektiysek en az o kadar da bu ligde kalmamız lazım” dedi.

TFF 1'inci Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig'e adını yazdıran Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Takımla Bolu kampında çalışmalarına devam eden orta saha oyuncusu Sinan Kurt, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk duygusunun tarif edilemez bir mutluluk verdiğini kaydeden Kurt, Almanya'daki ailesinin yanına şampiyon olarak döndüğünde kutlamayla karşılandığını söyledi. Samet Aybaba'nın takımın başına geçmesiyle kadroda yer bulmaya başladığını anlatan Kurt, hocasının sayesinde oynadıkça özgüveninin yerine geldiğini belirtti.



'ARAMIZA KALİTELİ OYUNCULAR KATILMAYA DEVAM EDECEK'
Takım olarak aile havasında bir kamp süreci geçirdiklerini dile getiren Kurt, bu güzel ortamın idmanlara yansımasıyla zamanın daha eğlenceli ve verimli geçtiğini ifade etti.

Takım için Süper Lig'de de elinden geleni yapacağını vurgulayan Kurt, "Aramıza kaliteli oyuncular katılmaya devam edecek. Bu durum bizim için de avantaja dönüşecek. Taraftarımızın önünde oynamak için çok heyecanlıyım. Taraftarımızdan biraz sabır istiyoruz. Sonrasında her şey güzel olacak. İlk hedefimizi gerçekleştirdik. Başkanımızın dediği gibi, Süper Lig'e ne kadar özlem çektiysek en az o kadar da bu ligde kalmamız lazım" diye konuştu.

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Adana Demirsporlu Sinan Kurt'tan Süper Lig sözleri
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