Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay ile Mustafa Denizli anlaşmaya vardı!
Giriş Tarihi: 12.7.2021 12:31

Altay ile Mustafa Denizli anlaşmaya vardı!

DHA
Altay ile Mustafa Denizli anlaşmaya vardı!

Süper Lig kulüplerinden Altay'da yönetimin sözleşmesi sona erdikten sonra yeniden anlaşmak için temaslarını sürdürdüğü Teknik Direktör Mustafa Denizli ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Geçen sezon 1. Lig'de Play-Off maçları dahil 5'te 5 yaparak siyah-beyazlıların 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandıran deneyimli teknik adamın yarın yeni sözleşme imzalayıp takımın başında antrenmana çıkması bekleniyor. Taraftarların göreve devam etmesi yönünde çağrıda bulunduğu Mustafa Denizli ile Başkan Özgür Ekmekçioğlu arasındaki buzların eridiği öğrenildi.

Teknik Direktör Mustafa Denizli, 1 Temmuz'da Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Kendi aramızda sözlü olarak anlaşma yaptık ama resmi anlaşmaya davet edilmedim. Başka bir kulüple, başka bir başkanla bu şekilde konuşma yapsam 10 gün sonra ilişkiyi keserdim" ifadelerine yer vermiş, Başkan Özgür Ekmekçioğlu ise Denizli'nin istediği oyuncuları almaya çalıştıklarını, tecrübeli teknik adamın durumunun buna bağlı olduğunu söylemişti. Süper Lig'e hazırlanan siyah-beyazlı takımı bir süredir Mustafa Denizli'nin yardımcıları Mert Nobre ile Gökhan Karaslan çalıştırıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: EURO 2020'de final maçı sonrası iğrenç mesajlar ortaya çıktı!
Geleceğin meslekleri paraya para demeyecek! İşte en yüksek maaşlı meslekler
SON DAKİKA! EURO 2020 şampiyonu İtalya oldu! 53 yıl sonra...
BTK'dan önemli düzenleme! Cep faturasını zamanında ödemeyene kısıtlama
Son dakika: EURO 2020'nin en kötü 11'ini seçtiler! Kadroda A Milli Takımımızdan 2 oyuncu yer aldı
Başkan Erdoğan'ın müjdelediği dev destek ödemesi için detaylar netleşti: 12 ay boyunca sürecek!
Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Sınıf tekrarı yapabilirler
Dayakçı İsmail'in skandalları bitmiyor! Eski baldızdan şok ifade: İsmail Küçükkaya evliyken FOX TV stajyerini taciz etti!
Başkan Erdoğan, milyonların beklediği kararı açıklayacak! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
İstanbul Kuzguncuk’ta acı bekleyiş: 'İmdat' diye bağırdı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay ile Mustafa Denizli anlaşmaya vardı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA