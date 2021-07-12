Damjan Djokovic'ten Süper Lig'e övgü! "Türkiye ligi bence Avrupa'nın en iyi liglerinden biri"

"ŞU ANDA İYİ BİR GRUP OLUŞTURDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİM"

Takımın şu anki durumu ve performansına işaret eden Djokovic, "Geçen sezondan 7-8 oyuncu kaldı ve yeni oyuncular katılacak. Şu anda iyi bir grup oluşturduğumuzu söyleyebilirim. Kadromuzda çok fazla genç oyuncu var. Gelecek yeni oyuncularla umarım bu atmosferi devam ettirip güzel bir takım oluştururuz. Takıma geldiğimde bir uyum süreci yaşandı ama yine de elimden geldiğini yapmaya çalıştım. Ben her zaman yüzde 100'ünü sahaya veren bir futbolcuyum ve şu ana kadar göstermiş olduğum performanstan memnunum. Bunu da geliştirebileceğimi düşünüyorum. Sezon başında takımla birlikte hazırlık kampı geçirerek çok daha iyi hazırlanıp, takım arkadaşlarınızı çok daha iyi tanıyıp daha iyi bir sezon geçirebilirsiniz. Hedefim aslında bu hazırlık kampıyla daha iyi uyum sağlayıp takım arkadaşlarımla güzel sezon geçirmek." diye konuştu.

Djokovic, takımda ilk formayı Fenerbahçe'ye karşı giydiğini kaydederek, "Fenerbahçe'ye karşı oynamak benin için tabii ki çok özel bir histi ama bu hissi Türkiye'de büyük takımlara karşı özellikle İstanbul'daki takımlara karşı oynadığınızda hissediyorsunuz. Çünkü Türkiye ligi dünya çapında takip edilen bir lig ve dünya çapında da Türk taraftarlar bu ligi seyrediyorlar." ifadelerini kullandı.

"BENİM ASIL MÜCADELEM SÜTLAÇ VE BAKLAVAYA KARŞI"

Çaykur Rizespor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Djokovic, "Rize küçük bir şehir olmasına rağmen çok iyi vakit geçiriyorum. Önceden de çay içiyordum ama bunu Rize'de içmek farklı kılıyor durumu. Benim asıl mücadelem sütlaç ve baklavaya karşı. Çünkü dayanılmazlar ama ben o savaşı kazanacağımı düşünüyorum." dedi.

Djokovic, yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili olarak ise "Tabii ki daha az yer olduğu için buradaki yabancı oyuncular kendilerini daha çok göstermek zorunda kalacak. Yabancı oyuncuların ligde forma kapmak için daha çok savaşmaları gerekecek. Bu aslında iki taraf için de kazan kazan olacak. Daha kaliteli oyuncular gelecek ve bu kalitede lige yansıyacak." değerlendirmesinde bulundu.