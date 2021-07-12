EURO 2020 finali: İtalya İngiltere maçı geniş özeti ve golleri! İtalya 3-2 İngiltere maç özeti

Dün akşam EURO 2020 heyecanı son buldu. Birbirinden sürpriz skorlara imza atılan turnuvayı kazanan takım ise 53 yıl sonra İtalya oldu. Futbolseverlerin ekran başına kilitlendiği mücadelenin ilk 90 dakikası 1-1 eşitlik ile tamamlanırken, henüz ikinci dakikada öne geçen İngilizler, Bonucci'nin golüne engel olamadı. Normal süresi eşitlik ile biten karşılaşma penaltılara kadar gitti ve kazananı penaltılar belirledi. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için İtalya İngiltere maçı geniş özeti ve gollerine haberimizde yer verdik.

İTALYA İNGİLTERE MAÇ ÖZETİ

İtalya tam 53 yıl sonra kupaya uzanırken, 120 dakikalık ve penaltılarında dâhil olduğu mücadele nefesleri kesti.

İşte karşılaşmanın özeti;