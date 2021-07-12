Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EURO 2020 finali: İtalya İngiltere maçı geniş özeti ve golleri! İtalya 3-2 İngiltere maç özeti
Giriş Tarihi: 12.7.2021 07:30

EURO 2020 finali: İtalya İngiltere maçı geniş özeti ve golleri! İtalya 3-2 İngiltere maç özeti

EURO 2020 finali: İtalya İngiltere maçı geniş özeti ve golleri! İtalya 3-2 İngiltere maç özeti

EURO 2020 finali dün tüm dünyada nefesleri kesti. Wembley Stadyumunda nefesleri kesen mücadeleye sahne olan final maçında İtalya penaltılarda İngiltere’yi 3-2 mağlup ederek tam 53 yıl sonra şampiyon oldu. Henüz maçın ikinci dakikasında Luke Shaw’in golüyle öne geçen İngiltere 67. dakika da Bonucci’nin golüne engel olamadı ve karşılaşmanın 90 dakikası eşitlikle sona erdi. Karşılaşmayı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için TRT 1 ekranlarında yayınlanan İtalya-İngiltere maç özetine haberimizde yer verdik. İşte EURO 2020 finali: İtalya İngiltere maçı geniş özeti ve golleri!

Dün akşam EURO 2020 heyecanı son buldu. Birbirinden sürpriz skorlara imza atılan turnuvayı kazanan takım ise 53 yıl sonra İtalya oldu. Futbolseverlerin ekran başına kilitlendiği mücadelenin ilk 90 dakikası 1-1 eşitlik ile tamamlanırken, henüz ikinci dakikada öne geçen İngilizler, Bonucci'nin golüne engel olamadı. Normal süresi eşitlik ile biten karşılaşma penaltılara kadar gitti ve kazananı penaltılar belirledi. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için İtalya İngiltere maçı geniş özeti ve gollerine haberimizde yer verdik.

İTALYA İNGİLTERE MAÇ ÖZETİ

İtalya tam 53 yıl sonra kupaya uzanırken, 120 dakikalık ve penaltılarında dâhil olduğu mücadele nefesleri kesti.

İşte karşılaşmanın özeti;

İtalya 3 - 2 İngiltere MAÇ ÖZETİ GOLLER İzle! EURO 2020 FİNALİ İngiltere 2 - 3 İtalya geniş maç özeti goller penaltılar izle


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EURO 2020 finali: İtalya İngiltere maçı geniş özeti ve golleri! İtalya 3-2 İngiltere maç özeti
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