Fatih Terim'den Omar Elabdellaoui jesti! Olympiakos maçının kadrosunda...

FATİH TERİM'DEN OMAR'A JEST!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Omar için oynanan hazırlık maçında Norveçli oyuncunun da kamp kadrosunda olacağını ifade etmişti. Galatasaray resmi internet sitesinden kamp kadrosu açıklandı.
İŞTE GALATASARAY'IN KAMP KADROSU
OMAR, YEDLIN, ALPASLAN, KEREM, BABEL, FALCAO, MOSTAFA MOHAMED, OĞULCAN, ÖMER BAYRAM, EMRE AKBABA, ATALAY, EMRE TAŞDEMİR, KAAN ARSLAN, LUYINDAMA, AYTAÇ, MARCAO, OZORNWAFOR, EMRE KILINÇ, ARDA TURAN, YUNUS AKGÜN, JESSE, ALİ YAVUZ KOL, FEGHOULI, BERK BALABAN, FATİH ÖZTÜRK
GALATASARAY'DAN OMAR AÇIKLAMASI!
'Hazırlık döneminde takımla beraber çalışmalara başlayan ve önümüzdeki dönemde operasyonel süreçleri devam edecek olan Omar Elabdellaoui, altı yıl formasını giydiği ve takım kaptanlığını yaptığı Olympiakos ile oynanacak maç öncesi kafilede yer alacak.'