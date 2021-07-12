Fatih Terim'den Omar Elabdellaoui jesti! Olympiakos maçının kadrosunda...

İŞTE GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

OMAR, YEDLIN, ALPASLAN, KEREM, BABEL, FALCAO, MOSTAFA MOHAMED, OĞULCAN, ÖMER BAYRAM, EMRE AKBABA, ATALAY, EMRE TAŞDEMİR, KAAN ARSLAN, LUYINDAMA, AYTAÇ, MARCAO, OZORNWAFOR, EMRE KILINÇ, ARDA TURAN, YUNUS AKGÜN, JESSE, ALİ YAVUZ KOL, FEGHOULI, BERK BALABAN, FATİH ÖZTÜRK

GALATASARAY'DAN OMAR AÇIKLAMASI!

'Hazırlık döneminde takımla beraber çalışmalara başlayan ve önümüzdeki dönemde operasyonel süreçleri devam edecek olan Omar Elabdellaoui, altı yıl formasını giydiği ve takım kaptanlığını yaptığı Olympiakos ile oynanacak maç öncesi kafilede yer alacak.'