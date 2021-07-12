Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Terim'den Omar Elabdellaoui jesti! Olympiakos maçının kadrosunda...
Giriş Tarihi: 12.7.2021 14:39 Son Güncelleme: 12.7.2021 14:43

Fatih Terim'den Omar Elabdellaoui jesti! Olympiakos maçının kadrosunda...

Fatih Terim'den Omar Elabdellaoui jesti! Olympiakos maçının kadrosunda...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Fatih Terim'den Omar'a jest! Sarı kırmızılılar yarın akşam Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Yılbaşında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Omar Elabdellaoui de kamp kadrosunda yer aldı. Fatih Terim, geçen hafta yaptığı açıklamada Omar'ı da Yunanistan'a getireceklerini ifade etmişti.

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılarda Olympiakos maçının kamp kadrosu belli oldu. Genç oyuncu Işık Kaan Arslan, Berk Balaban'ın yanı sıra Omar Elabdellaoui de Yunanistan kampında takımla birlikte olacak.

FATİH TERİM'DEN OMAR'A JEST!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Omar için oynanan hazırlık maçında Norveçli oyuncunun da kamp kadrosunda olacağını ifade etmişti. Galatasaray resmi internet sitesinden kamp kadrosu açıklandı.

İŞTE GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

OMAR, YEDLIN, ALPASLAN, KEREM, BABEL, FALCAO, MOSTAFA MOHAMED, OĞULCAN, ÖMER BAYRAM, EMRE AKBABA, ATALAY, EMRE TAŞDEMİR, KAAN ARSLAN, LUYINDAMA, AYTAÇ, MARCAO, OZORNWAFOR, EMRE KILINÇ, ARDA TURAN, YUNUS AKGÜN, JESSE, ALİ YAVUZ KOL, FEGHOULI, BERK BALABAN, FATİH ÖZTÜRK

GALATASARAY'DAN OMAR AÇIKLAMASI!

'Hazırlık döneminde takımla beraber çalışmalara başlayan ve önümüzdeki dönemde operasyonel süreçleri devam edecek olan Omar Elabdellaoui, altı yıl formasını giydiği ve takım kaptanlığını yaptığı Olympiakos ile oynanacak maç öncesi kafilede yer alacak.'

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: EURO 2020 final maçı sonrası iğrenç mesajlar gündeme damga vurdu!
Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Sınıf tekrarı yapabilirler
Geleceğin meslekleri paraya para demeyecek! İşte en yüksek maaşlı meslekler
SON DAKİKA! EURO 2020 şampiyonu İtalya oldu! 53 yıl sonra...
Son dakika: Kadıköy'de eğlence rezaleti... Kilisenin üzerine çıkıp oynadılar! 3 kişi gözaltında
Başkan Erdoğan'ın müjdelediği dev destek ödemesi için detaylar netleşti: 12 ay boyunca sürecek!
Son dakika: EURO 2020'nin en kötü 11'ini seçtiler! Kadroda A Milli Takımımızdan 2 oyuncu yer aldı
BTK'dan önemli düzenleme! Cep faturasını zamanında ödemeyene kısıtlama
Dayakçı İsmail'in skandalları bitmiyor! Eski baldızdan şok ifade: İsmail Küçükkaya evliyken FOX TV stajyerini taciz etti!
Başkan Erdoğan, milyonların beklediği kararı açıklayacak! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Terim'den Omar Elabdellaoui jesti! Olympiakos maçının kadrosunda...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA