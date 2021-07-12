Larin gollerine devam ediyor Kanada kazanıyor!

CONCACAF Gold Cup B Grubu ilk maçında Kanada, Martinik'i 4-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Kanada'nın ilk golünü 16'da Beşiktaşlı Cyle Larin atarken diğer golleri 20'de Jonathon Osorio, 26'da Stephen Eustaquio ve 89'da Theo Corbeanu kaydetti. Martinik'in tek golünü ise 10'da Emmanuel Riviere attı.
Bu sonuçla CONCACAF Gold Cup'a galibiyetle başlayan Kanada, ABD'nin de bulunduğu grupta averajla lidereliğe yükseldi.
Kanada Milli Takımı'nda Beşiktaş'ın 38 yaşındaki Kaptanı Atiba Hutchinson kadroda yer almıyor.
Cyle Larin, bu sezon Kanada Milli Takımı'yla çıktığı 7 maçta 8 gol kaydetti.