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Giriş Tarihi: 12.7.2021 13:37 Son Güncelleme: 12.7.2021 13:53

Luiz Gustavo'dan Vitor Pereira açıklaması: "Hocamızın sistemine inanıyoruz"

Luiz Gustavo'dan Vitor Pereira açıklaması: Hocamızın sistemine inanıyoruz

Fenerbahçeli Gustavo basın toplantısı düzenledi. Luiz Gustavo, Topuk Yaylası'nda yeni teknik direktör Vitor Pereira hakkında "Yeni hocamızla yeni bir felsefemiz var, herkes çok istekli öğrenmek için. Hocamızın sistemine inanıyoruz. Çok iyi bir kamp geçiriyoruz. Buraya şampiyonluk için geldim, bu sezon da hedefim şampiyonluk." açıklamasını yaptı.

Sezon hazırlıklarının Topuk Yaylası'nda devam eden Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

GUSTAVO'DAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Şampiyonluk hedefinden bahseden Luiz Gustavo, "Burada üçüncü sezonum. Buraya şampiyonluk hedefiyle geldim, bu sezon da hedefim şampiyonluk. Oyuncular olarak bunun bilincinde olmalıyız." dedi.

"HOCAMIZIN SİSTEMİNE İNANIYORUZ"

Yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın sistemine inandıklarını söyleyen Luiz Gustavo, "Antrenörün hangi dili konuştuğundan ziyade ne istediğini anlamak önemli. Hocamızın yeni sistemi var. Bize bunu anlatıyor, biz de onun sistemine inanıyoruz. Dediklerini yapabilirsek, başarı gelecektir." açıklamasını yaptı.

Gustavo: Saçlarımı oğlum uzattığı için uzatmıştım. Oğlum saçlarını kestirince ben de kestirdim.

"GEÇEN SENE ÇOK FAZLA GOL YEMİŞTİK"

Geçtiğimiz sezonu değerlendiren Luiz Gustavo, "Geçen seneden düzeltmemiz gereken bir şey varsa, şampiyonluğa oynayan takım için fazla gol yemiştik. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Geçen sezonun birçok kırılma anı vardı. Yeni hocamız bunu analiz edecektir." dedi.

"GEÇEN SENE GİDEN VE GELEN ÇOK OYUNCU OLDU"

Gustavo: Geçen sene çok fazla değişiklik oldu. Giden ve gelen çok isim oldu. Bu da bizi etkiledi. Taraftarların olması pozitif etki edecektir bize. Futbol taraftarla çok daha güzel.

"HAYATTA BAŞARDIĞIM HER ŞEYİ FUTBOLA BORÇLUYUM"

Gustavo: Ben mesleğimi yaparken her güne son günümmüş gibi bakıyorum. Hayatta başardığım her şeyi futbola borçluyum. Kaç yaşına kadar oynarım bilmiyorum ama kendime iyi bakıyorum ve elimden geldiği kadar futbola devam etmek istiyorum. Sezon öncesi hazırlık dönemi çok iyi gidiyor. Herkes sorumluluğunu biliyor ve şampiyonluk istiyor. Sahada takım olabilirsek şampiyon olacağımızı biliyoruz.

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Luiz Gustavo'dan Vitor Pereira açıklaması: "Hocamızın sistemine inanıyoruz"
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