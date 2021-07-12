Luiz Gustavo'dan Vitor Pereira açıklaması: "Hocamızın sistemine inanıyoruz"

"GEÇEN SENE ÇOK FAZLA GOL YEMİŞTİK"

Geçtiğimiz sezonu değerlendiren Luiz Gustavo, "Geçen seneden düzeltmemiz gereken bir şey varsa, şampiyonluğa oynayan takım için fazla gol yemiştik. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Geçen sezonun birçok kırılma anı vardı. Yeni hocamız bunu analiz edecektir." dedi.

"GEÇEN SENE GİDEN VE GELEN ÇOK OYUNCU OLDU"

Gustavo: Geçen sene çok fazla değişiklik oldu. Giden ve gelen çok isim oldu. Bu da bizi etkiledi. Taraftarların olması pozitif etki edecektir bize. Futbol taraftarla çok daha güzel.

"HAYATTA BAŞARDIĞIM HER ŞEYİ FUTBOLA BORÇLUYUM"

Gustavo: Ben mesleğimi yaparken her güne son günümmüş gibi bakıyorum. Hayatta başardığım her şeyi futbola borçluyum. Kaç yaşına kadar oynarım bilmiyorum ama kendime iyi bakıyorum ve elimden geldiği kadar futbola devam etmek istiyorum. Sezon öncesi hazırlık dönemi çok iyi gidiyor. Herkes sorumluluğunu biliyor ve şampiyonluk istiyor. Sahada takım olabilirsek şampiyon olacağımızı biliyoruz.