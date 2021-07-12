SON DAKİKA: Fenerbahçe transfer yarışında Galatasaray'ın önüne geçti! Trabzonspor da çok istiyordu...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Vitor Pereira yönetiminde Düzce Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer için hamleler yapılıyor. Serdar Dursun ve Caulker'in ardından sol bek, sağ bek, kanat oyuncusu ve santrafor transferlerinin kısa sürede sonuçlandırılması bekleniyor.
SON DAKİKA: GALATASARAY DA İSTEDİ FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ!
Daha önce Mert Hakan Yandaş, Vedat Muriqi, İrfan Can Kahveci ve Emre Kılınç transferlerinde karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe yine karşı karşıya geldi.
Kuzey Makedonya formasıyla dikkat çeken bir performans gösteren Ezgjan Alioski'yi hem Trabzonspor hem de Galatasaray istiyordu.
Leeds United formasıyla başarılı bir grafik çizen Alioski, takımıyla sözleşme yenilemedi. Boşta olan yıldız sol bek için CSKA Moskova da yıllık 2.5 milyon Euro'luk bir teklif hazırlamıştı.
Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Alioski transferinde önemli bir aşama kaydetti ve rakiplerine göre bir adım öne geçti.
29 yaşındaki Makedon sol bek, EURO 2020'de Ukrayna'ya karşı bir de gol atmıştı.
İsviçre'de yetişen Alioski, Schaffhausen ve Lugano formaları giydi. Alioski 2017'den beri Leeds United forması giyiyordu.
Kadroyu iyi bir forvet ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, geçen sezon Süper Lig'de 22 golle kral olan Hataysporlu Boupendza'da karar kıldı.
Oyuncu ile yaptığı görüşmeden olumlu yanıt alınca, güney ekibinin kapısını çaldı ve teklifte de 5 milyon Euro'ya kadar çıktı.
Gabonlu golcü dün Hatay'ın Erzurum kampına katıldı. Bu hafta içerisinde bu noktada sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
'NİANG'A TEKLİF YOK'
Fenerbahçe yönetimi, Rennes'in Senegalli golcüsü Mbaye Niang ile kiralık olarak anlaşmaya varıldığı haberlerini yalanladı.
Yöneticiler, Niang'ın kendilerine önerilen bir oyuncu olduğunu ancak Rennes kulübüyle herhangi bir görüşmeleri bulunmadığını belirtti.