Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Fenerbahçe transfer yarışında Galatasaray'ın önüne geçti! Trabzonspor da çok istiyordu...
Giriş Tarihi: 12.7.2021 13:45 Son Güncelleme: 12.7.2021 14:14

SON DAKİKA: Fenerbahçe transfer yarışında Galatasaray'ın önüne geçti! Trabzonspor da çok istiyordu...

SON DAKİKA: Fenerbahçe transfer yarışında Galatasaray'ın önüne geçti! Trabzonspor da çok istiyordu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezon mutlaka şampiyon olacak bir kadro kurmak için çalışmalara devam eden Fenerbahçe'de transfer operasyonu da devam ediyor. Sarı lacivertlilerde Gökhan Gönül ile yollar ayrıldı. Hatayspor'un yıldızı Boupendza için de uğraşlar sürüyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da istediği yıldız isim için avantajlı konuma geçti.

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Vitor Pereira yönetiminde Düzce Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer için hamleler yapılıyor. Serdar Dursun ve Caulker'in ardından sol bek, sağ bek, kanat oyuncusu ve santrafor transferlerinin kısa sürede sonuçlandırılması bekleniyor.

SON DAKİKA: Fenerbahçe transfer yarışında Galatasaray'ın önüne geçti! Trabzonspor da çok istiyordu...

SON DAKİKA: GALATASARAY DA İSTEDİ FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ!

Daha önce Mert Hakan Yandaş, Vedat Muriqi, İrfan Can Kahveci ve Emre Kılınç transferlerinde karşı karşıya gelen Galatasaray ile Fenerbahçe yine karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA: Fenerbahçe transfer yarışında Galatasaray'ın önüne geçti! Trabzonspor da çok istiyordu...

Kuzey Makedonya formasıyla dikkat çeken bir performans gösteren Ezgjan Alioski'yi hem Trabzonspor hem de Galatasaray istiyordu.

SON DAKİKA: Fenerbahçe transfer yarışında Galatasaray'ın önüne geçti! Trabzonspor da çok istiyordu...

Leeds United formasıyla başarılı bir grafik çizen Alioski, takımıyla sözleşme yenilemedi. Boşta olan yıldız sol bek için CSKA Moskova da yıllık 2.5 milyon Euro'luk bir teklif hazırlamıştı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe transfer yarışında Galatasaray'ın önüne geçti! Trabzonspor da çok istiyordu...

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe, Alioski transferinde önemli bir aşama kaydetti ve rakiplerine göre bir adım öne geçti.

SON DAKİKA: Fenerbahçe transfer yarışında Galatasaray'ın önüne geçti! Trabzonspor da çok istiyordu...

29 yaşındaki Makedon sol bek, EURO 2020'de Ukrayna'ya karşı bir de gol atmıştı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe transfer yarışında Galatasaray'ın önüne geçti! Trabzonspor da çok istiyordu...

İsviçre'de yetişen Alioski, Schaffhausen ve Lugano formaları giydi. Alioski 2017'den beri Leeds United forması giyiyordu.

SON DAKİKA: Fenerbahçe transfer yarışında Galatasaray'ın önüne geçti! Trabzonspor da çok istiyordu...

Kadroyu iyi bir forvet ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, geçen sezon Süper Lig'de 22 golle kral olan Hataysporlu Boupendza'da karar kıldı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe transfer yarışında Galatasaray'ın önüne geçti! Trabzonspor da çok istiyordu...

Oyuncu ile yaptığı görüşmeden olumlu yanıt alınca, güney ekibinin kapısını çaldı ve teklifte de 5 milyon Euro'ya kadar çıktı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe transfer yarışında Galatasaray'ın önüne geçti! Trabzonspor da çok istiyordu...
Ancak aldığı yanıt net oldu: "Geçen sene Krasnodar 8 milyon Euro verdi. Şu an da Avrupa'dan bir takım 6.5 milyon Euro veriyor. Bunun altına inemeyiz. Takas da istemeyiz."
SON DAKİKA: Fenerbahçe transfer yarışında Galatasaray'ın önüne geçti! Trabzonspor da çok istiyordu...

Gabonlu golcü dün Hatay'ın Erzurum kampına katıldı. Bu hafta içerisinde bu noktada sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

SON DAKİKA: Fenerbahçe transfer yarışında Galatasaray'ın önüne geçti! Trabzonspor da çok istiyordu...

'NİANG'A TEKLİF YOK'

Fenerbahçe yönetimi, Rennes'in Senegalli golcüsü Mbaye Niang ile kiralık olarak anlaşmaya varıldığı haberlerini yalanladı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe transfer yarışında Galatasaray'ın önüne geçti! Trabzonspor da çok istiyordu...

Yöneticiler, Niang'ın kendilerine önerilen bir oyuncu olduğunu ancak Rennes kulübüyle herhangi bir görüşmeleri bulunmadığını belirtti.

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