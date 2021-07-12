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Giriş Tarihi: 12.7.2021 07:50 Son Güncelleme: 12.7.2021 08:00

Son dakika: Galatasaray'ın transferde yeni gözdesi Sevilla'dan Rony Lopes

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Galatasaray'ın transferde yeni gözdesi Sevilla'dan Rony Lopes

Son dakika haberi... Galatasaray kanat ve forvet arkasında görev yapabilen Portekizli Rony Lopes'in peşinde. İspanyol ekibi Sevilla’nın kiralık olarak göndermek istediği 25 yaşındaki futbolcuyu bir süredir takip eden Sarı-Kırmızılı yönetim, transfer için ilk teklifini sundu.

Yerli takviyelerin ardından şimdi de kaliteli bir yabancı oyuncu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rony Lopes'in peşine düştü. Sevilla'da sportif direktör Monchi'nin daha fazla şans bulabilmesi için kiralanmasını istediği Portekizli oyuncu için Aslan hemen devreye girdi. Asıl mevkii sağ kanat olan ancak sol ve forvet arkasında da görev yapan 25 yaşındaki futbolcu için ilk teklifini sunan sarı-kırmızılı yönetim, gelecek yanıtı bekliyor.

TRANSFERDE İKİ RAKİP VAR
2019'da Monaco'dan Endülüs ekibine 25 milyon Euro'ya giden Rony Lopes'i, Galatasaray dışında Benfica ve Sporting de kadrosunda görmenin hesaplarını yapıyor. Sevilla cephesi bu transferi hafta sonuna kadar netleştirip Lopes'in yeni takımına katılmasını istiyor.

GALATASARAY ATİNA YOLCUSU
Bu arada yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaraylı oyuncular dünkü idmanda ayak tenisi oynadı. Çok eğlenen sarı-kırmızılılarda kazanan ekip özel poz verdi. Bu arada Cimbom, yarın Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı için bugün Atina'ya gidecek.

FALCAO: GİDER MİYİM BEN DE BİLMİYORUM
Öte yandan Galatasaray'ın göndermek istediği Radamel Falcao, ülke basınına konuştu. Kolombiyalı golcü, "River Plate'e transfer olur muyum, bilmiyorum. Galatasaray ile sözleşmem var ve bazen içinde bulunduğun durum sana öylece verilmez. Transfer olayı biraz karışık" ifadesini kullandı.

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Son dakika: Galatasaray'ın transferde yeni gözdesi Sevilla'dan Rony Lopes
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