Yerli takviyelerin ardından şimdi de kaliteli bir yabancı oyuncu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Rony Lopes'in peşine düştü. Sevilla'da sportif direktör Monchi'nin daha fazla şans bulabilmesi için kiralanmasını istediği Portekizli oyuncu için Aslan hemen devreye girdi. Asıl mevkii sağ kanat olan ancak sol ve forvet arkasında da görev yapan 25 yaşındaki futbolcu için ilk teklifini sunan sarı-kırmızılı yönetim, gelecek yanıtı bekliyor.