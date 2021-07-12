Kadroyu iyi bir forvet ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, geçen sezon Süper Lig'de 22 golle kral olan Hataysporlu Boupendza'da karar kıldı. Oyuncu ile yaptığı görüşmeden olumlu yanıt alınca, güney ekibinin kapısını çaldı ve teklifte de 5 milyon Euro'ya kadar çıktı.
Ancak aldığı yanıt net oldu: "Geçen sene Krasnodar 8 milyon Euro verdi. Şu an da Avrupa'dan bir takım 6.5 milyon Euro veriyor. Bunun altına inemeyiz. Takas da istemeyiz." Gabonlu golcü dün Hatay'ın Erzurum kampına katıldı. Bu hafta içerisinde bu noktada sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
'NİANG'A TEKLİF YOK'
Fenerbahçe yönetimi, Rennes'in Senegalli golcüsü Mbaye Niang ile kiralık olarak anlaşmaya varıldığı haberlerini yalanladı. Yöneticiler, Niang'ın kendilerine önerilen bir oyuncu olduğunu ancak Rennes kulübüyle herhangi bir görüşmeleri bulunmadığını belirtti.
SOSA KALIYOR
Jose Sosa, Pereira'nın en etkili silahı olacak. 1 haftalık kamp sonrasında yönetime rapor sunan Portekizli teknik adam, bir yıl daha sözleşmesi olan ve gönderilme ihtimali bulunan Arjantinli'nin takımda kalmasını istedi. Bu rapor sonrasında yönetim, 36 yaşındaki orta sahayı göndermekten vazgeçti.
HELİKOPTERLE TOPUK'A
Bu arada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, yöneticiler Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç ile birlikte takımın Topuk Yaylası kampına çıkarma yaptı. Koç Şirketler Grubu'na ait helikopterle yaylaya gelen Koç, futbolcularla kısa kısa sohbetlerle selamlaştı ve saat 17.00'de başlayan akşam idmanını beklemeden İstanbul'a geri döndü. Çalışmayı 1500 kadar F.Bahçe taraftarı da izledi. Bu arada genç oyuncular Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam kamp kadrosundan çıkarıldı.
SICAK KUCAKLAŞMA
Uzun süren teknik direktör arayışında mutlu sona Vitor Pereira ile ulaşan Başkan Ali Koç, dün Portekizli hoca ile oldukça sıcak görüntüler verdi. İkili yeni sezonun planlarına dair bir toplantı gerçekleştirdi. 5 genç futbolcuyu İstanbul'a gönderen Pereira, revizyona devam edecek.
YOUTUBE'DA REKOR
Öte yandan Fenerbahçe, Türkiye'de 2 milyon YouTube abonesine ulaşan ilk spor kulübü oldu. Başkan Ali Koç geçtiğimiz hafta, hesabı açtıkları günden itibaren 5-6 milyon TL gelir elde ettiklerini açıklamış, bu rakamın büyümesi için çalıştıklarını söylemişti.