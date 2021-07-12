Ancak aldığı yanıt net oldu: "Geçen sene Krasnodar 8 milyon Euro verdi. Şu an da Avrupa'dan bir takım 6.5 milyon Euro veriyor. Bunun altına inemeyiz. Takas da istemeyiz." Gabonlu golcü dün Hatay'ın Erzurum kampına katıldı. Bu hafta içerisinde bu noktada sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.