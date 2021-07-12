Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Hatayspor'dan Fenerbahçe'ye Boupendza cevabı!
Giriş Tarihi: 12.7.2021 08:49 Son Güncelleme: 12.7.2021 09:02

Son dakika: Hatayspor'dan Fenerbahçe'ye Boupendza cevabı!

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Hatayspor'dan Fenerbahçe'ye Boupendza cevabı!

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor... Fenerbahçe, Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza için 5 milyon Euro’ya kadar çıktı. Güney temsilcisi, “Krasnodar geçen sezon 8 milyon Euro verdi. Şu an Avrupa’dan 6.5 veren var. Aşağı inmeyiz, takas istemeyiz” dedi.

Kadroyu iyi bir forvet ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, geçen sezon Süper Lig'de 22 golle kral olan Hataysporlu Boupendza'da karar kıldı. Oyuncu ile yaptığı görüşmeden olumlu yanıt alınca, güney ekibinin kapısını çaldı ve teklifte de 5 milyon Euro'ya kadar çıktı.

Ancak aldığı yanıt net oldu: "Geçen sene Krasnodar 8 milyon Euro verdi. Şu an da Avrupa'dan bir takım 6.5 milyon Euro veriyor. Bunun altına inemeyiz. Takas da istemeyiz." Gabonlu golcü dün Hatay'ın Erzurum kampına katıldı. Bu hafta içerisinde bu noktada sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

'NİANG'A TEKLİF YOK'
Fenerbahçe yönetimi, Rennes'in Senegalli golcüsü Mbaye Niang ile kiralık olarak anlaşmaya varıldığı haberlerini yalanladı. Yöneticiler, Niang'ın kendilerine önerilen bir oyuncu olduğunu ancak Rennes kulübüyle herhangi bir görüşmeleri bulunmadığını belirtti.

SOSA KALIYOR
Jose Sosa, Pereira'nın en etkili silahı olacak. 1 haftalık kamp sonrasında yönetime rapor sunan Portekizli teknik adam, bir yıl daha sözleşmesi olan ve gönderilme ihtimali bulunan Arjantinli'nin takımda kalmasını istedi. Bu rapor sonrasında yönetim, 36 yaşındaki orta sahayı göndermekten vazgeçti.

HELİKOPTERLE TOPUK'A
Bu arada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, yöneticiler Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç ile birlikte takımın Topuk Yaylası kampına çıkarma yaptı. Koç Şirketler Grubu'na ait helikopterle yaylaya gelen Koç, futbolcularla kısa kısa sohbetlerle selamlaştı ve saat 17.00'de başlayan akşam idmanını beklemeden İstanbul'a geri döndü. Çalışmayı 1500 kadar F.Bahçe taraftarı da izledi. Bu arada genç oyuncular Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam kamp kadrosundan çıkarıldı.

SICAK KUCAKLAŞMA
Uzun süren teknik direktör arayışında mutlu sona Vitor Pereira ile ulaşan Başkan Ali Koç, dün Portekizli hoca ile oldukça sıcak görüntüler verdi. İkili yeni sezonun planlarına dair bir toplantı gerçekleştirdi. 5 genç futbolcuyu İstanbul'a gönderen Pereira, revizyona devam edecek.

YOUTUBE'DA REKOR
Öte yandan Fenerbahçe, Türkiye'de 2 milyon YouTube abonesine ulaşan ilk spor kulübü oldu. Başkan Ali Koç geçtiğimiz hafta, hesabı açtıkları günden itibaren 5-6 milyon TL gelir elde ettiklerini açıklamış, bu rakamın büyümesi için çalıştıklarını söylemişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Geleceğin meslekleri paraya para demeyecek! İşte en yüksek maaşlı meslekler
SON DAKİKA! EURO 2020 şampiyonu İtalya oldu! 53 yıl sonra...
Son dakika: EURO 2020'nin en kötü 11'ini seçtiler! Kadroda A Milli Takımımızdan 2 oyuncu yer aldı
Son dakika: EURO 2020'de final maçı sonrası iğrenç mesajlar ortaya çıktı!
İşçi ve işverenler için dev destek ödemesinin detayları belli oldu: 12 ay boyunca sürecek!
İstanbul Kuzguncuk’ta acı bekleyiş: 'İmdat' diye bağırdı!
Emekli ve memurlar için maaş zammı hesaplama tablosu 2021 | Temmuz ayı zamlı memur ve emekli maaşları ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
Dünyaca ünlü model Bella Hadid'den "Türkçe şarkı dinliyor musun?" sorusuna şaşırtan yanıt
Başkan Erdoğan, bayram tatilini bugün açıklayacak
Son dakika: 11 Temmuz koronavirüs vaka vefat verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hatayspor'dan Fenerbahçe'ye Boupendza cevabı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA