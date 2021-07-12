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Giriş Tarihi: 12.7.2021 16:30

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak

AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak ve çarşamba günü devam edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 1. eleme turu rövanşları, yarın ve 14 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 Hibernians (Malta) - Flora (Estonya) (0-2)

19.00 Riga (Letonya) - Malmö (İsveç) (0-1)

19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Fola Esch (Lüksemburg) (2-2)

20.00 Sheriff (Moldova) - Teuta (Arnavutluk) (4-0)

21.00 Priştine (Kosova) - Ferencvaros (Macaristan) (0-3)

21.00 Mura (Slovenya) - Shkendija (Kuzey Makedonya) (1-0)

21.00 Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Cluj (Romanya) (1-3)

21.30 Buducnost (Karadağ) - HJK (Finlandiya) (1-3)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Zalgiris (Litvanya) (1-3)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Slovan Bratislava (Slovakya) (0-2)

22.30 Shakhtyor (Belarus) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-1)

23.00 Valur (İzlanda) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (2-3)

14 Temmuz Çarşamba:

17.00 Kairat (Kazakistan) - Maccabi Haifa (İsrail) (1-1)

18.00 Alaşkert (Ermenistan) - Connah's Quay Nomads (Galler) (2-2)

20.00 Neftçi (Azerbaycan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan) (2-1)

21.00 Legia Varşova (Polonya) - Bodo Glimt (Norveç) (3-2)

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak
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