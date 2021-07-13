Enis Destan transfer olacak mı? Hüseyin Eroğlu açıkladı

GEÇEN SEZON 19 ÖZKAYNAK OYUNCU FORMA GİYDİ

Antrenman esnasında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu.

Her sezon olduğu gibi bir yandan yarışırken diğer yandan yetiştirici kimliklerine devam ettiklerini belirten Hüseyin Eroğlu, "Başındayken bocaladığımız sezonları yaşadık ama sonradan sistemin, doğru ve planlı bir şekilde çalışmayla beraber başarıya gittiğimizi gözlemledik. Geçen sene finale kadar bir yolculuğumuz vardı. Geçen sene de lige başladığımızda birçok oyuncumuz transfer olmuştu, yeniden bir takım kurmuştuk ve bunlarla başladığımız yolda Play-Off finaline kadar getirmiştik. Hedeflerimiz arasında yine Play-Off'u zorlamak ve bunu başarırken de yeni yeni isimleri vitrine çıkarmak var. Geçen sene Yusufcan Esendemir, Enis Destan, Rahmi Salih Kaya, Burak İnce ve Emre Çeltik isimleri duyulmaya başlamıştı. Bu sene bu sayıyı da artırmayı planlıyoruz. Kolay mı? Değil. Doğru zamanda oynatmak ve doğru planlama yapmak önemli. Ülkemizde genç oyuncuya güvenmek çok zor görünüyor. Geçen sene 19 özkaynak oyuncumuz görev aldı. Finale giden yolda hepsinin performansları vardı" dedi.