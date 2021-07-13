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Giriş Tarihi: 13.7.2021 11:10 Son Güncelleme: 13.7.2021 14:38

Göztepe, Makana Baku’yu kadrosuna kattı

DHA
Göztepe, Makana Baku’yu kadrosuna kattı

Göztepe, 23 yaşındaki hücum oyuncusu Makana Baku ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonun kadro yapılanma çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak Almanya'nın Holstein Kiel takımında forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Makana Baku'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

İzmir temsilcisi, Demokratik Kongo asıllı Alman futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Göztepe, Baku'ya "Hoş geldin" diyerek sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi. Futbola Mainz 05 altyapısında başlayan Makana Baku; Sonnenhof Grobaspach, Warta Poznan takımlarında forma giydi. Kariyerinde toplamda 149 resmi maça çıkan Baku, bu maçlarda 26 gol, 19 asistlik performans sergiledi.

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Göztepe, Makana Baku’yu kadrosuna kattı
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