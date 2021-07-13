Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor'dan 3 futbolcusuna yeni sözleşme!
Giriş Tarihi: 13.7.2021 16:20 Son Güncelleme: 13.7.2021 16:20

Kayserispor'dan 3 futbolcusuna yeni sözleşme!

DHA
Kayserispor'dan 3 futbolcusuna yeni sözleşme!

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, genç futbolcular Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz'ın sözleşmelerinin 2024-2025 sezon sonuna kadar, Emre Demir'in sözleşmesinin ise 2022-2023 sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız futbolcularından Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar, Emre Demir ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşmeleri uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

MENSAH SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da sağlık kontrolleri devam ediyor. Dün Kayseri'ye gelen Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah bugün Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde bazı testlere tabi tutuldu. Bernard Mensah, bugün akşam yapılacak antrenmanda takımla çalışmalara başlayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın sağlık kontrolleri, sağlık sponsorumuz Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde devam ediyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcumuz Bernard Mensah sağlık kontrolünden geçti" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar geldi! Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Son dakika: EURO 2020 sonrası sert sözler! "Türkiye, hocası Şenol Güneş ve oynadığı futbolla..."
Pakistan'ın "KKTC" açıklaması Rumları panikletti
Emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Bağ-Kur SSK Emekli maaş zammı ne kadar kaç TL, Temmuz ayı zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Sınıf tekrarı yapabilirler
Sürekli işçilere 4 yeni müjde: SABAH Memurlar ulaştı! İşte detaylar...
SON DAKİKA | Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ve zamlı temmuz maaşları ödenmeye başlandı
Son dakika: Premier Lig devinden Haaland için akılalmaz teklif! Geri çevirmek çok zor...
Fatih Terim'den son dakika açıklaması! 'Yunanistan'ın tavrı hiç doğru değil dostluk maçı dostlarla oynanır...'
Son dakika: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe devreye girdi! Brezilya basınından Paulinho iddiası
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor'dan 3 futbolcusuna yeni sözleşme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA