Kayserispor'dan 3 futbolcusuna yeni sözleşme!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız futbolcularından Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar, Emre Demir ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşmeleri uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

MENSAH SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da sağlık kontrolleri devam ediyor. Dün Kayseri'ye gelen Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah bugün Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde bazı testlere tabi tutuldu. Bernard Mensah, bugün akşam yapılacak antrenmanda takımla çalışmalara başlayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın sağlık kontrolleri, sağlık sponsorumuz Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde devam ediyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcumuz Bernard Mensah sağlık kontrolünden geçti" denildi.