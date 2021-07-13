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Giriş Tarihi: 13.7.2021 14:19

Lucas Castro Adana Demirspor'da

DHA
Lucas Castro Adana Demirspor'da

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Younes Belhanda, Mario Balotelli, Jonas Svensson gibi isimleri kadrosuna katan Adana ekibi, Fatih Karagümrük'ten Lucas Castro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Castro'yu kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesinde Süper Lig için iddialı bir takım kurmak isteyen Adana Demirspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Younes Belhanda, Mario Balotelli, Jonas Svensson gibi isimleri kadrosuna katan Adana ekibi, Fatih Karagümrük'ten Lucas Castro ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

32 yaşındaki Arjantinli orta saha, başkan Murat Sancak ile bir araya gelerek kendisini mavi-lacivertli ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te forma yiyen Castro, 16 maçta görev alırken, takımına 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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Lucas Castro Adana Demirspor'da
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