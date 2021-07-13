Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manisa Andre Sousa'yı transfer etti!
Giriş Tarihi: 13.7.2021 09:49

Manisa Andre Sousa'yı transfer etti!

AA
Manisa Andre Sousa'yı transfer etti!

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, orta saha oyuncusu Andre Sousa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenlendi ve Portekizli orta saha oyuncusu Andre Sousa ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Törende konuşan Sousa, "Burada olduğum için çok mutluyum. Benimle ilk konuştukları zaman Manisa Futbol Kulübü hakkında büyük hedeflerden, projelerden bahsettiler. Şimdi artık bizim projelerimiz oldu. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Umarım bizim için heyecanlı, güzel ve mutlu bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Mevlüt Aktan ise çok önemli ve kariyerli bir ismi transfer ettiklerini belirtti.

Kulübün ikinci yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdiklerine değinen Aktan, "Kariyeri olsun, Süper Lig'deki başarıları olsun herkes tarafından biliniyor. Sousa ile birlikte Manisa Futbol Kulübü daha da güçlendi. Hedeflerimiz doğrultusunda transferleri yapmaya devam ediyoruz. Gerçekten çok karakterli, düzgün, Manisa Futbol Kulübü'ne yakışan bir arkadaşımız. Sousa'ya başarılar diliyorum. Umarım sakatlıksız, keyifli, heyecanlı bir sezon geçiririz. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Fatih Terim'den son dakika açıklaması! 'Yunanistan'ın tavrı hiç doğru değil dostluk maçı dostlarla oynanır...'
Pakistan'ın "KKTC" açıklaması Rumları panikletti
Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Sınıf tekrarı yapabilirler
Sürekli işçilere 4 yeni müjde: SABAH Memurlar ulaştı! İşte detaylar...
Son dakika: Irak'ta hastanede yangın faciası
Son dakika: Galatasaray'a Yunanistan'da küstah tavırlar! Fatih Terim'den Yunanistan'a sert tepki
Son dakika: EURO 2020 sonrası sert sözler! "Türkiye, hocası Şenol Güneş ve oynadığı futbolla..."
Son dakika: Premier Lig devinden Haaland için akılalmaz teklif! Geri çevirmek çok zor...
Son dakika: İtalya-İngiltere finalinin ardından İngiltere çalkalanıyor! Jack Grealish eleştirilere çok sert yanıt verdi…
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa Andre Sousa'yı transfer etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA