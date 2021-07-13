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Giriş Tarihi: 14.7.2021 00:48

Sivasspor, Nijeryalı oyuncu Leke Samson James'i transfer etti

AA
Sivasspor, Nijeryalı oyuncu Leke Samson James'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Suudi Arabistan temsilcisi Al Qadisiyah'da forma giyen Nijeryalı oyuncu Leke Samson James'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip Leke Samson James ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Forvet mevkiinde görev yapan 28 yaşındaki sporcu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

1 Kasım 1992'de Nijerya'nın Kaduna şehrinde dünyaya gelen Leke Samson James, futbola Bridge Football Club'da başladı. Ardından Aalesunds, Beijing BSU ve Molde takımlarının formasını giyen James, geçtiğimiz sezon ise Al Qadisiyah takımında görev yaptı.

James, kariyerinde çıktığı 222 maçta 103 kez fileleri havalandırdı.

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Sivasspor, Nijeryalı oyuncu Leke Samson James'i transfer etti
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