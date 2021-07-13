Son dakika: Galatasaray’ın yeni orta sahası Peru’dan bedavaya geliyor! Wilder Cartagena imza atmaya yakın…

Yeni transferleri PSV maçına yetiştirmeye gayret eden Galatasaray yönetimi, Gedson Fernandes, Berkan Kutlu, Aanholt ve Stanciu gibi isimlerden yakın zamanda sonuç bekliyor.
Şu ana kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar için yeni bir isim daha ortaya çıktı.
Peru basınında yer alan haberlere göre, son olarak Godoy Cruz forması giyen Perulu orta saha oyuncusu Wilder Cartagena'nın Galatasaray'a imza atması yakın.
26 yaşındaki oyuncunun kulübündeki sözleşmesi sona erdi ve serbest oyuncu statüsünde bulunuyor. Galatasaray'dan gelen teklif sonrası kulübüyle olan sözleşme görüşmelerini sona erdiren Cartagena, Galatasaray için Türkiye'ye gelecek.
Peru'da yer alan haberlerde, Galatasaray'ın teklifinin çok iyi olduğu belirtilirken, bu transferin yakın zamanda bitmesi beklendiği söylendi.
WİLDER CARTAGENA KİMDİR?
1994 doğumlu olan Wilder Cartagena, Peru'da dünyaya geldi. Orta saha bölgesinde forma giyen Cartagena, futbol kariyerine 2012 yılında Peru'nun Alianza Lima takımında başladı.
Uzun yıllar Peru Ligi'nde forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında Arjantin'in Godoy Cruz takımına transfer oldu. Godoy Cruz ile olan sözleşmesi bu yıl sona eren Cartagena, serbest oyuncu statüsünde yer alıyor.Ü
Kariyerinde toplam 213 maça çıkan Perulu oyuncu, 7 gol ve 6 asistle oynadı.