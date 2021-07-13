Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray’ın yeni orta sahası Peru’dan bedavaya geliyor! Wilder Cartagena imza atmaya yakın…
Giriş Tarihi: 13.7.2021 23:33 Son Güncelleme: 14.7.2021 00:07

Son dakika: Galatasaray’ın yeni orta sahası Peru’dan bedavaya geliyor! Wilder Cartagena imza atmaya yakın…

Son dakika: Galatasaray’ın yeni orta sahası Peru’dan bedavaya geliyor! Wilder Cartagena imza atmaya yakın…

Son dakika haberi... Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, bir yandan Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde PSV Eindhoven ile karşılaşacağı zorlu maç öncesinde transfer çalışmalarına hız vermenin peşinde.Gedson Fernandes, Berkan Kutlu, van Aanholt gibi isimlerle son aşamaya gelen Galatasaray için yeni bir isim ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray, 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşacağı PSV Eindhoven için çalışmalarına da devam ediyor.

Yeni transferleri PSV maçına yetiştirmeye gayret eden Galatasaray yönetimi, Gedson Fernandes, Berkan Kutlu, Aanholt ve Stanciu gibi isimlerden yakın zamanda sonuç bekliyor.

Şu ana kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar için yeni bir isim daha ortaya çıktı.

Peru basınında yer alan haberlere göre, son olarak Godoy Cruz forması giyen Perulu orta saha oyuncusu Wilder Cartagena'nın Galatasaray'a imza atması yakın.

26 yaşındaki oyuncunun kulübündeki sözleşmesi sona erdi ve serbest oyuncu statüsünde bulunuyor. Galatasaray'dan gelen teklif sonrası kulübüyle olan sözleşme görüşmelerini sona erdiren Cartagena, Galatasaray için Türkiye'ye gelecek.

Peru'da yer alan haberlerde, Galatasaray'ın teklifinin çok iyi olduğu belirtilirken, bu transferin yakın zamanda bitmesi beklendiği söylendi.

WİLDER CARTAGENA KİMDİR?

1994 doğumlu olan Wilder Cartagena, Peru'da dünyaya geldi. Orta saha bölgesinde forma giyen Cartagena, futbol kariyerine 2012 yılında Peru'nun Alianza Lima takımında başladı.

Uzun yıllar Peru Ligi'nde forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında Arjantin'in Godoy Cruz takımına transfer oldu. Godoy Cruz ile olan sözleşmesi bu yıl sona eren Cartagena, serbest oyuncu statüsünde yer alıyor.Ü

Kariyerinde toplam 213 maça çıkan Perulu oyuncu, 7 gol ve 6 asistle oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ve zamlı temmuz maaşları ödenmeye başlandı
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar geldi! Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Bağ-Kur SSK Emekli maaş zammı ne kadar kaç TL, Temmuz ayı zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Son dakika: EURO 2020 sonrası sert sözler! "Türkiye, hocası Şenol Güneş ve oynadığı futbolla..."
Son dakika: 13 Temmuz koronavirüs vaka vefat verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Sınıf tekrarı yapabilirler
7 soruda erken emeklilik formülü! Yaş şartı aranmıyor
SON DAKİKA: Boupendza'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Serie A'dan yeni teklif ve Erol Bulut detayı...
Pakistan'ın "KKTC" açıklaması Rumları panikletti
Sürekli işçilere 4 yeni müjde: SABAH Memurlar ulaştı! İşte detaylar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray’ın yeni orta sahası Peru’dan bedavaya geliyor! Wilder Cartagena imza atmaya yakın…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA