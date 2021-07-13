Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekiliyor! İlk maçlar belli oluyor...
Giriş Tarihi: 13.7.2021 18:27 Son Güncelleme: 13.7.2021 19:07

Son dakika: Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekiliyor! İlk maçlar belli oluyor...

Son dakika: Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekiliyor! İlk maçlar belli oluyor...

Son dakika haberi... Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyon tamamladığı Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstürü bu akşam saat 19.00'da çekilecek. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan fikstür çekiminde ilk maçlar belli olacak.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapılıyor. Bu akşam saat 19.00'da Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak fikstürü çekimini haberimizden takip edebilirsiniz.

Yapılacak fikstür çekimiyle Süper Lig ekiplerinin maçları hangi haftalarda ve kimlerle oynayacağı belli olacak. Fikstür çekiminde derbi tarihlerinin de belli olması bekleniyor.

13 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Daha önce alınan karara göre, Süper Lig ve TFF 1'inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Öte yandan, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise çarşamba günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

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Son dakika: Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekiliyor! İlk maçlar belli oluyor...
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