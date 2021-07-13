Son dakika transfer haberi: Galatasaray, PSG'den Layvin Kurzawa'yı istedi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV ile karşılaşacak Sarı-Kırmızılılar kritik karşılaşma öncesi sol bek transferini bitirmek istiyor.
Patrick van Aanholt, Ezgjan Alioski ve Alex Moreno isimleriyle görüşen Galatasaray'ın gündemine gelen son isim PSG forması giyen Layvin Kurzawa oldu.
Fransız RMC Sport, Galatasaray'ın Kurzawa için PSG'e teklifte bulunduğunu yazdı. PSG'nin kalabalık kadrosundan kurtulmak için transfere sıcak baktığı belirtilen haberde, iki kulübün anlaşmaya yakın olduğu ve Sarı-Kırmızılılar'ın Kurzawa'yı ikna etmek için çaba sarfettiği belirtildi.
PSG'nin 28 yaşındaki Fransız sol beki, geçen sezon 27 maçta 1 gol attı ve 2 asist kaydetti.
Kurzawa, 2015'te PSG'ye Monaco'dan 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildi.