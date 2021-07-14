Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş o transferde yine karşı karşıya! Burak Yılmaz ile takım arkadaşı...

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY ARASINDA TRANSFER YARIŞI!
Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Romdhane için Beşiktaş da devreye girdi. Fransız basınının haberine göre Tunuslu orta saha oyuncusunu hem Lille hem Lyon hem Beşiktaş hem de Galatasaray takip ediyor.
BURAK VE YUSUF'UN TAKIMI LİLLE DE TALİP!
Burak Yılmaz'ın takımı Lille ile Fransız devlerinden O. Lyon da başarılı orta saha oyuncusunu transfer etmek istiyor. Mohamed Ali Ben Romdhane kendisi adına en doğru seçimi yapmak için tercihleri değerlendiriyor.
Mohamed Ali Ben Romdhane, Tunus milli takımıyla 6 maça çıktı. Takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusunun piyasa değeri 2.50 milyon Euro.
Romdhane, Ligue 1 Pro'da 48 maça çıktı ve 6 gol kaydetti. CAF Şampiyonlar Ligi'nde ise 20 maça çıkan başarılı oyuncu 5 gol attı.
G.SARAY SPORTING'LE ANLAŞTI
Galatasaray, sağ bek konusunda ilk teklifini Udinese'nin 30 yaşındaki ismi Jens Stryger Larsen'e götürdü. İtalyan ekibinin 5 milyon Euro bonservis istemesi nedeniyle Aslan, transferi rafa kaldırıp Rosier için düğmeye bastı.
İlk olarak Fransız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sporting ile masaya oturan yönetim, 4.5 milyon euro bonservis bedeli üzerine anlaşma sağladı.
Henüz 24 yaşındaki oyuncu ile temas kurulmadı. Alınan bilgilere göre Fransız oyuncunun maaş beklentisi 1.3 milyon euro. Galatasaray, bu rakamı da vermeye hazır.
BEŞİKTAŞ ROSIER İLE EL SIKIŞTI
Beşiktaş, Sporting ile maddi şartlarda el sıkışmış, iş satın alma opsiyonundaki rakamı netleştirmeye kalmıştı.
Ancak G.Saray'ın devreye girmesi, imzaların atılmasına engel oldu.
Portekiz ekibine 4.5 milyon euro ve yüzde 20 sonraki satıştan pay teklifi yapan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın toplam 4 milyon euro'luk teklifinin üzerine çıktı.
Daha önce Fenerbahçe ile Galatasaray'ı iki kez reddeden Rosier, bir kez daha, "Beşiktaş'ta oynayacağım. İki katını da teklif etseler kararım belli" yanıtı verdi.