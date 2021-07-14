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Giriş Tarihi: 14.7.2021 10:32 Son Güncelleme: 14.7.2021 10:36

Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş o transferde yine karşı karşıya! Burak Yılmaz ile takım arkadaşı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş o transferde yine karşı karşıya! Burak Yılmaz ile takım arkadaşı...

Galatasaray ve Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. İki takım bu sezon transferde sık sık karşıya gelecek gibi gözüküyor. Galatasaray'ın istediği Gedson Fernandes'e Beşiktaş, siyah beyazlıların talip olduğu Ghezzal ve Rosier'e de Galatasaray talip oldu. İki takım bu kez de Tunuslu orta saha oyuncusu için karşı karşıya geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika transfer haberleri... Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı transfer eden Beşiktaş, yaratıcı bir orta saha oyuncusu için girişimlerine devam ediyor. Galatasaray'da ilk hedef Gedson Fernandes fakat bu transfer için Benfica ile anlaşma sağlanamazsa Tunuslu orta saha oyuncusu Mohamed Ali Ben Romdhane ikinci alternatif!

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY ARASINDA TRANSFER YARIŞI!

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Romdhane için Beşiktaş da devreye girdi. Fransız basınının haberine göre Tunuslu orta saha oyuncusunu hem Lille hem Lyon hem Beşiktaş hem de Galatasaray takip ediyor.

BURAK VE YUSUF'UN TAKIMI LİLLE DE TALİP!

Burak Yılmaz'ın takımı Lille ile Fransız devlerinden O. Lyon da başarılı orta saha oyuncusunu transfer etmek istiyor. Mohamed Ali Ben Romdhane kendisi adına en doğru seçimi yapmak için tercihleri değerlendiriyor.

Mohamed Ali Ben Romdhane, Tunus milli takımıyla 6 maça çıktı. Takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusunun piyasa değeri 2.50 milyon Euro.

Romdhane, Ligue 1 Pro'da 48 maça çıktı ve 6 gol kaydetti. CAF Şampiyonlar Ligi'nde ise 20 maça çıkan başarılı oyuncu 5 gol attı.

G.SARAY SPORTING'LE ANLAŞTI

Galatasaray, sağ bek konusunda ilk teklifini Udinese'nin 30 yaşındaki ismi Jens Stryger Larsen'e götürdü. İtalyan ekibinin 5 milyon Euro bonservis istemesi nedeniyle Aslan, transferi rafa kaldırıp Rosier için düğmeye bastı.

İlk olarak Fransız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sporting ile masaya oturan yönetim, 4.5 milyon euro bonservis bedeli üzerine anlaşma sağladı.

Henüz 24 yaşındaki oyuncu ile temas kurulmadı. Alınan bilgilere göre Fransız oyuncunun maaş beklentisi 1.3 milyon euro. Galatasaray, bu rakamı da vermeye hazır.

BEŞİKTAŞ ROSIER İLE EL SIKIŞTI

Beşiktaş, Sporting ile maddi şartlarda el sıkışmış, iş satın alma opsiyonundaki rakamı netleştirmeye kalmıştı.

Ancak G.Saray'ın devreye girmesi, imzaların atılmasına engel oldu.

Portekiz ekibine 4.5 milyon euro ve yüzde 20 sonraki satıştan pay teklifi yapan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın toplam 4 milyon euro'luk teklifinin üzerine çıktı.

Daha önce Fenerbahçe ile Galatasaray'ı iki kez reddeden Rosier, bir kez daha, "Beşiktaş'ta oynayacağım. İki katını da teklif etseler kararım belli" yanıtı verdi.

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Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş o transferde yine karşı karşıya! Burak Yılmaz ile takım arkadaşı...
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