Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş o transferde yine karşı karşıya! Burak Yılmaz ile takım arkadaşı...

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY ARASINDA TRANSFER YARIŞI!

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Romdhane için Beşiktaş da devreye girdi. Fransız basınının haberine göre Tunuslu orta saha oyuncusunu hem Lille hem Lyon hem Beşiktaş hem de Galatasaray takip ediyor.