Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş transferde bir kez daha karşı karşıya! Ghezzal ve Rosier'in ardından...

Son dakika haberi… Geçtiğimiz yıl Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Beşiktaş ve Galatasaray, ligin son haftalarına kadar futbolseverlere görülmemiş bir çekişme yaşatmıştı. Sezon sonunda şampiyonluğu göğüsleyen takım Beşiktaş olurken, ligi ikinci sırada bitiren takım ise Galatasaray olmuştu.
Ligin iki büyük takımı Galatasaray ve Beşiktaş, sezon sonunun ardından bu kez de transferler için karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekibin şampiyonluğunda başrolü oynayan iki oyuncu Rosier ve Ghezzal için Galatasaray araya girmişti.
Beşiktaş'ın da Gedson Fernandes için devrede olduğu söylentilerinin ardından yeni bir transfer çekişmesi daha doğuyor.
Transfer sezonunda şu ana kadar 3 yerli ismi kadrosuna katan Galatasaray, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz ile anlaşma sağlamıştı.
Beşiktaş ise Salih Uçan ve Mehmet Topal'ı kadrosuna katmayı başarmıştı. Bu transferlerin yanı sıra Kenan Karaman ve Alex Teixeira transferini bitirmeye yakın olan siyah-beyazlılar, Ghezzal ve Rosier için de girişimlerini sürdürüyor.
YENİ HEDEF RONY LOPES
Beşiktaş ve Galatasaray'ı Ghezzal, Rosier ve Gedson Fernandes transferlerinin ardından karşı karşıya getiren yeni isim ise Portekizli oyuncu Rony Lopes oldu.
Sevilla'da forma giyen ve kulübünün kiralık olarak göndermeye çalıştığı Rony Lopes, ilk olarak Galatasaray'a yazılmıştı.
Asıl mevkii sağ kanat olan Lopes, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Oyuncu için ilk teklifini kulübü Sevilla'ya sunan Galatasaray, beklemeye geçmişti.
Rony Lopes'i kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini yapan sarı-kırmızılılara, rakip olarak Beşiktaş çıktı. Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos, Beşiktaş'ın Rony Lopes için devrede olduğunu yazdı.
Transferin yakın zamanda sonuçlanacağını söyleyen Yunan gazeteci, transferin yüzde 95 oranında bittiğini söyledi.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan 25 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. Rony Lopes, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Nice'te 33 maça çıktı, 5 gol ve 2 asist kaydetti.