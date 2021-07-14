Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş transferde bir kez daha karşı karşıya! Ghezzal ve Rosier'in ardından...

Ligin iki büyük takımı Galatasaray ve Beşiktaş, sezon sonunun ardından bu kez de transferler için karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekibin şampiyonluğunda başrolü oynayan iki oyuncu Rosier ve Ghezzal için Galatasaray araya girmişti.