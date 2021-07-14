Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fatih Terim sağ bek ve sol bek transferinin yetişmemesi üzerine PSV maçı için dizilişi belirledi. Fatih Terim, sağ bekte Yedlin'e sol bekte de Ömer Bayram'a forma şansı verecek. Geçen sezonun ikinci yarısında düşünülmeyen Feghouli ise 8 numarada kullanılacak.
SON DAKİKA: GALATASARAY'DAN NDAO ATAĞI! İŞTE TEKLİFİN DETAYLARI...
Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, Galatasaray'ın Senegalli kanat oyuncusu Ndao ile ilgilendiğini ifade etti. Galatasaray'ın Ndao teklifi de ortaya çıktı.
MECBUREN YEDLİN - ÖMER - FEGHOULİ!
Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray'da mali şartlar transferlerin gecikmesine neden oldu. Sağ bek, stoper, sol bek, orta saha ve 10 numara takviyesi planlayan sarı-kırmızılı kulüp, bir yandan oyuncularla görüşmelerini sürdürürken diğer yandan pazarlıkta olduğu kulüpleri indirime zorluyor.
Sol bekte Van Aanholt, orta sahada Gedson Fernandes an itibarıyla Aslan'a en yakın isimler konumunda. Ancak teknik direktör Fatih Terim, PSV maçı planlarını mevcut kadro üzerinden yapmaya başladı.
Terim, sağ ve sol beke transferler istese de bu periyotta DeAndre Yedlin ve Ömer Bayram'la yola çıkacak. PSV maçında savunmanın sağında Yedlin, solunda Ömer görev yapacak.
Benfica'da yaşanan belirsizlikler yüzünden geciken Gedson Fernandes'in yerine takım içinden çözüm bulundu ve Sofiane Feghouli 8 numara rolüne soyundu. Terim, hazırlık maçlarında kaptanlık pazubandıyla motive ettiği Feghouli'den orta sahanın merkezinde faydalanacak.
Haftaya PSV maçında Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel, Mohamed şeklindeki ilk 11'in sahaya çıkması bekleniyor.
SON DAKİKA: NDAO İÇİN SEKİDİKE VE JİMMY DURMAZ TEKLİF EDİLECEK!
Savunma, orta saha ve hücuma takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da takımdan ayrılan isimler de olacak. Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmeyen Jesse Sekidika ve Jimmy Durmaz gibi isimler ise takasta kullanılacak.
Alassane Ndao ile ilgilenen sarı-kırmızılı kulüp, Karagümrük'e Sekidika ve Jimmy'yi önerecek.
Süper Lig'den birçok takımdan teklif alan Sekidika, İstanbul'da kalmak istediği için Karagümrük'e olumlu yaklaşıyor.
Jimmy de geçen sezonu kiralık geçirdiği kırmızı-siyahlı kulübe geri dönmek istiyor. Ndao için Olympiakos'tan gelen 1 milyon Euro'luk teklifi geri çeviren Karagümrük'ün takas önerisine vereceği cevap bekleniyor.
24 yaşındaki Senegalli sağ açık geçen sezon 11 gol-9 asistle 20 gole direkt katkı sağlamıştı.
SON DAKİKA: GALATASARAY İLE GHEZZAL ANLAŞTI!
A Spor muhabiri Emre Kaplan, canlı yayında Ghezzal ile Galatasaray arasındaki görüşmeleri aktardı!
'Galatasaray, Ghezzal için görüşmelerini sürdürüyor. Yıllık ücret için anlaşma sağlandı. Leicester City ile bonservis görüşmeleri yapılacak.'
Galatasaray'ın yeni sezon formaları dün 399 TL'den satışa sunuldu. İç sahada giyilecek parçalı forma, Monaco ile özdeşleşen çapraz desenden esinlenildi.
Geçen sezon deplasmanda turuncu giyen sarı-kırmızılı takımın yeni alternatif forması ise siyah renk.
MALEN VE DUMFRİES YOK!
PSV'nin Euro-2020'de Hollanda adına mücadele eden iki oyuncusu Malen ve Dumfries pazartesi günü takımlarına dönecek.
İki oyuncu da Galatasaray'la oynanacak Şampiyonlar Ligi 2.tur ilk maçında kesin yok.