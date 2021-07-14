MECBUREN YEDLİN - ÖMER - FEGHOULİ!

Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray'da mali şartlar transferlerin gecikmesine neden oldu. Sağ bek, stoper, sol bek, orta saha ve 10 numara takviyesi planlayan sarı-kırmızılı kulüp, bir yandan oyuncularla görüşmelerini sürdürürken diğer yandan pazarlıkta olduğu kulüpleri indirime zorluyor.