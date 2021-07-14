Son dakika: Süper Lig'in kralı Boupendza'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Erol Bulut...

M'BAYE NİANG TÜRKİYE'YE GELEBİLİR! EROL BULUT...

Sabah.com.tr'nin ulaştığı bilgiye göre M'Baye Niang, Türkiye'den Gaziantep FK ile görüşüyor. Fenerbahçe ile Niang arasında bir anlaşma söz konusu değil.