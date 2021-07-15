Altınordulu Metehan Mimaroğlu Giresunspor'a imzayı atıyor!

"Üçüncü bölgede çalım atma, adam eksiltme, dripling yapma özellikleri vardır. Fizik olarak küçük olduğu için TFF 1. Lig'in temasa dayalı sert oyun tarzına uygun değil, bu ligde sakatlanma riski yüksek. 30 defa Genç Milli Takım formasını giymiş olan Yiğit Emre evladımızın gelişimi ve kariyer planı olarak Avrupa liglerinin daha uygun olacağına karar verdik. Onun hep yanında olacağız. Yiğit Emre bana söz verdi. Çok çalışacak ve başaracak. Ailesini, Altınordu'yu ve Türk futbolunu yıllarca Avrupa'da şanla şerefle temsil edecek."