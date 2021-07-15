Fenerbahçe ilk hazırlık maçına Topuk Yaylası'nda çıktı! Rakip Csikszereda...

Sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda devam ettiren Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile ilk hazırlık maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin Romanya 2. lig takımı olan Csikszereda ile yapacağı hazırlık maçı öncesi ilk 11'i belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Csikszereda karşısındaki ilk 11'i: Berke, Lemos, Sadık, Caulker, Sangare, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, Sinan, Ademi, Thiam

Fenerbahçe, ilk hazırlık maçına 3-4-3 şeklinde çıkacak.

FENERBAHÇE TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü, gücünü her zaman taraftarından alan, Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Günümüzün pandemi şartları çerçevesinde, yaklaşık bir buçuk senedir süren ayrılığımız ne yazık ki lig başlayana kadar devam edecektir. Bu çerçevede, bugün Futbol Takımımızın Topuk Yaylası Tesislerinde yapacağı hazırlık maçında, kurallar çerçevesinde ve elimizde olmayan sebepler dolayısıyla taraftarlarımızın yer alamayacağını açıklamak zorundayız. Çok yakın zamanda karşılıklı sarı-lacivert tezahüratları yapacağımız günlerde buluşmak dileğiyle…