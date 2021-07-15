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Giriş Tarihi: 15.7.2021 15:44

Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında taraftar yer almayacak

İHA
Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında taraftar yer almayacak

Fenerbahçe Kulübü, Topuk Yaylası'nda oynayacağı hazırlık maçlarında taraftarların yer almayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada " Futbol Takımımızın Topuk Yaylası Tesislerinde yapacağı hazırlık maçında, kurallar çerçevesinde ve elimizde olmayan sebepler dolayısıyla taraftarlarımızın yer alamayacağını açıklamak zorundayız. Çok yakın zamanda karşılıklı sarı-lacivert tezahüratları yapacağımız günlerde buluşmak dileğiyle" denildi.

Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili resmi siteden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü, gücünü her zaman taraftarından alan, Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Günümüzün pandemi şartları çerçevesinde, yaklaşık bir buçuk senedir süren ayrılığımız ne yazık ki lig başlayana kadar devam edecektir. Bu çerçevede, bugün Futbol Takımımızın Topuk Yaylası Tesislerinde yapacağı hazırlık maçında, kurallar çerçevesinde ve elimizde olmayan sebepler dolayısıyla taraftarlarımızın yer alamayacağını açıklamak zorundayız. Çok yakın zamanda karşılıklı sarı-lacivert tezahüratları yapacağımız günlerde buluşmak dileğiyle" denildi.

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Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında taraftar yer almayacak
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