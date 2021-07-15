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Giriş Tarihi: 15.7.2021 08:59 Son Güncelleme: 15.7.2021 09:05

Galatasaray'a yeni Amrabat! Sofyan Ambrabat için girişimler başladı...

Galatasaray'a yeni Amrabat! Sofyan Ambrabat için girişimler başladı...

Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, eski futbolcusu Nordin Amrabat'ın kardeşi Sofyan Ambrabat'ı kadrosuna katmak istiyor. İtalyan medyası, Galatasaray'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Fiorentina ile transfer görüşmesi yaptığını öne sürdü.

Galatasaray, Fiorentina'nın Faslı ön liberosu Sofyan Amrabat ile ilgileniyor. İtalyan medyasından TuttoMercato, Galatasaray'ın Amrabat için Fiorentina ile görüşmelere başladığı ve Faslı oyuncu için ısrarcı olduğunu belirtti. Sarı-kırmızılıların eski yıldızı Nordin Amrabat'ın kardeşi olan 24 yaşındaki orta saha geçen sezon Fiorentina ile 33 maça çıktı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Takvim'in haberine göre, 24 yaşında olan ve orta sahada görev yapan Faslı yıldız futbolcu Sofyan Amrabat için Galatasaray'ın kiralama formülünü devreye sokacağı iddia ediliyor. Görüşmeler sürüyor.

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

İtalyan Ligi ekiplerinden Fiorentina ile 2024 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu Sofyan Amrabat'ın güncel piyasa değeri ise tam 15 milyon Euro.

FATİH HOCA DA ONU BEKLİYOR

Şampiyonlar Ligi ön elemeleri sebebiyle sezonu erken açan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in de Amrabat transferi için gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi. Tecrübeli hoca onun takıma katılmasını bekliyor.

Sofyan Amrabat'ın ağabeyi Nordin Amrabat, 2012-2015 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

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Galatasaray'a yeni Amrabat! Sofyan Ambrabat için girişimler başladı...
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