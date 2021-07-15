Galatasaray'a yeni Amrabat! Sofyan Ambrabat için girişimler başladı...

Galatasaray, Fiorentina'nın Faslı ön liberosu Sofyan Amrabat ile ilgileniyor. İtalyan medyasından TuttoMercato, Galatasaray'ın Amrabat için Fiorentina ile görüşmelere başladığı ve Faslı oyuncu için ısrarcı olduğunu belirtti. Sarı-kırmızılıların eski yıldızı Nordin Amrabat'ın kardeşi olan 24 yaşındaki orta saha geçen sezon Fiorentina ile 33 maça çıktı.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Takvim'in haberine göre, 24 yaşında olan ve orta sahada görev yapan Faslı yıldız futbolcu Sofyan Amrabat için Galatasaray'ın kiralama formülünü devreye sokacağı iddia ediliyor. Görüşmeler sürüyor.
DEĞERİ 15 MİLYON EURO
İtalyan Ligi ekiplerinden Fiorentina ile 2024 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu Sofyan Amrabat'ın güncel piyasa değeri ise tam 15 milyon Euro.
FATİH HOCA DA ONU BEKLİYOR
Şampiyonlar Ligi ön elemeleri sebebiyle sezonu erken açan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in de Amrabat transferi için gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi. Tecrübeli hoca onun takıma katılmasını bekliyor.
Sofyan Amrabat'ın ağabeyi Nordin Amrabat, 2012-2015 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.