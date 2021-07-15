Galatasaray'a yeni Amrabat! Sofyan Ambrabat için girişimler başladı...

Galatasaray, Fiorentina'nın Faslı ön liberosu Sofyan Amrabat ile ilgileniyor. İtalyan medyasından TuttoMercato, Galatasaray'ın Amrabat için Fiorentina ile görüşmelere başladığı ve Faslı oyuncu için ısrarcı olduğunu belirtti. Sarı-kırmızılıların eski yıldızı Nordin Amrabat'ın kardeşi olan 24 yaşındaki orta saha geçen sezon Fiorentina ile 33 maça çıktı.