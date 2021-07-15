Süper Lig'in 2 ekibi Beşiktaşlı Umut Nayir’in peşinde!

Geçen sezon kiralık olarak Hırvatistan'ın Hajduk Split takımında forma giyen 27 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, bu sezonda oynayabileceği bir takımda kiralık olarak değerlendirilmek isteniyor. Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor ile Gökhan Gönül'le temasta olan Çaykur Rizespor, siyah-beyazlı takımın forvet oyuncusunu kiralık olarak kadrolarına katmak istiyor.