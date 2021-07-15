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Giriş Tarihi: 15.7.2021 12:21 Son Güncelleme: 15.7.2021 12:22

Süper Lig'in 2 ekibi Beşiktaşlı Umut Nayir’in peşinde!

DHA
Süper Lig'in 2 ekibi Beşiktaşlı Umut Nayir’in peşinde!

Süper Lig'in iki Karadeniz ekibi Giresunspor ile Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ın 27 yaiındaki forvet oyuncusu Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Geçen sezon kiralık olarak Hırvatistan'ın Hajduk Split takımında forma giyen 27 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, bu sezonda oynayabileceği bir takımda kiralık olarak değerlendirilmek isteniyor. Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor ile Gökhan Gönül'le temasta olan Çaykur Rizespor, siyah-beyazlı takımın forvet oyuncusunu kiralık olarak kadrolarına katmak istiyor.

17 MAÇTA 4 GOL KAYDETTİ

Altyapısından yetiştiği Ankaragücü'nde profesyonel olan Umut Nayir, ardından Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Bursaspor formalarını da giydi. Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda 17 maçta 4 gol kaydeden deneyimli santrfor, geçen sezon Hajduk Split'te ligde 25 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri sarstı.

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Süper Lig'in 2 ekibi Beşiktaşlı Umut Nayir’in peşinde!
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